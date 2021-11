Diego Vázquez a su regreso de Canadá: Habló de la falta de oficio en los últimos minutos y el nivel de Kevin López   

Motagua perdió una ventaja de dos goles que tenía contra el Forge en las semifinales de la Liga Concacaf y se vino con un amargo empate 2-2 para disputar el partido de vuelta.



El equipo azul tuvo unos minutos finales para el olvido con dos errores puntuales que le costaron llevarse la victoria, el primero de Marcelo Santos que no pudo evitar el remate de Joshua Navarro en un tiro de esquina, perdió la marca y el equipo de Canadá descontó.



Ya en el 90+4, Matías Galvaliz perdió una pelota en mediocampo que terminó en un remate que parecía fácil para Rougier, pero el argentino rechazó al medio y Kwame Awuah aprovechó para decretar la igualada.

En su llegada a San Pedro Sula, Diego Vázquez, entrenador de Motagua, habló de la falta de oficio en los últimos minutos y el nivel de Kevin López.

¿Qué nos puede decir de lo qué pasó contra el Forge anoche?



"Bien, la verdad que bastante bien, más allá que obviamente queríamos ganar y al final no pudimos sostener la ventaja que teníamos, un empate con goles la verdad es que es positivo".



En estas instancias no hay equipo fácil y se te puede ir el resultado.



"Ese equipo en Canadá con las condiciones que había, con el clima, con todos los factores externos, a parte es un equipo que viene creciendo, juega bien en una superficie que nosotros no estamos acostumbrados. Ya viendo todos los factores exógenos que había el empate es sumamente positivo".





Motagua y los goles en el último minuto, le pasó contra UPN, Real España ¿No le aguanta el físico?



"Puede ser, pero creo que nos falta un poco de oficio para manejar el tiempo en los minutos finales. Lo rescatable es que el equipo hizo un buen partido".

¿Cuándo se juega la vuelta entre Motagua y Forge FC y qué necesitan los azules para avanzar?



¿El empate los pone cerca de una final de la Liga Concacaf?



"Nos pone cerca porque fue con goles, obviamente tenemos que estar con un nivel de activación importante, hacer un buen partido en la vuelta y demostrar que somos muy fuertes en Tegucigalpa".



¿Qué opinión le merece la participación de Kevin López?



"Bien, veo que está creciendo, está volviendo a ser el Kevin de antes, está evolucionado, incluso mejor, ha crecido y está más maduro y es un futbolista importante".



¿Será vital el apoyo del público en Tegucigalpa?



"Sí, seguro, necesitamos el apoyo de toda la gente, es una semifinal de un torneo internacional, hay que disfrutarla porque estamos entre los mejores cuatro de Centroamérica y Norteamérica, entonces es sumamente importante. La ilusión es pasar a la final".



¿Qué viene para el equipo para preparar la vuelta?



"Hay que descansar, viene un grupo mañana, el viaje es larguísimo, muy complicado, no hemos dormido porque salimos a las 2 de la mañana, entonces seguramente van a descansar un día y después ya comenzamos a pensar en la vuelta".



¿Cuál es la prioridad de Motagua, el torneo Nacional o la Liga Concacaf?



"Por ahora lo vamos manejando partido a partido (frase que el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que hizo famosa durante la Liga Española que ganó el equipo colchonero en 2014), lo que viene es recibir al Forge y tratar de pasar a la final. Hay que valorar que estamos en dos semifinales, al principio del torneo se habló de muchas cosas, se fueron jugadores, se bajó el presupuesto y hoy estamos peleando con posibilidades".