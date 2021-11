Pedro Troglio se sincera previo a la semifinal: "A mí no me defienden los hinchas, ni los dirigentes, son los jugadores que salvan mi pellejo"  

Ya instalado en semifinales esperado las fechas para seguir su lucha a un nuevo título en Liga Nacional, Olimpia solo piensa en el partido contra el Vida.

De la mano de Pedro Troglio quieren continuar haciendo historia y lograr un Tetracampeonato que sería el segundo en sus vitrinas. El argentino también quiere ser el primer técnico en levantar cuatro copas seguidas, algo que ningún entrenador ha conseguido.



"Viene una semifinal muy importante, ojalá que podamos seguir en ese mismo tren. Trato lógicamente de transmitir a los jugadores lo que he vivido y también explicarles a los futbolistas lo que puede pasar si no lo hacen, porque yo ya lo viví".



Pedro Troglio también comentó sobre su plantel y aseguró que sus jugadores son los que lo representan y le salvan el pellejo en cada partido.





"Creo que lo más importante es genera un gran vínculo porque son un grupo humano que me defienden en la cancha, a mí no me defienden ni los hinchas, ni los dirigentes, ni el cuerpo técnico, a mí me defienden los jugadores que son los que salvan o no mí pellejo, mi cabeza, entonces yo le debo todo a ellos".



Troglio viene de eliminar al Marathón y contó cuál fue el gol que más gritó en lo que va del torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional.



"Lo del otro día (contra Marathón) fue algo parecido a las grandes noches o grandes tardes que hemos vivido desde que estoy acá, la sensación de esa comunión con la gente, claro, ellos esperan que vos ganes todos los partidos, pero hay procesos de cambio en un plantel, porque cuando vos hace seis cambios por lesión no es lo mismo que el cuadro titular, no es lo mismo que Chirinos juegue a que no esté, eso lleva su tiempo trabajarlo".



¿Y el gol que más gritó? "El tercero de Diego Reyes, porque el segundo (de Eddie Hernández) todavía no me daba tranquilidad, porque si te hacían un gol nos íbamos a los penales, en el tercero sentí que la eliminatoria ya estaba cerrada. Fue un semestre difícil, entonces ese fue el gol que más grité".

Sobre su rival de turno, el Vida, afirmó que es un equipo muy bien trabajado y que deben sacar un buen resultado en la ida para ir tranquilos a La Ceiba.



"Cada vez que lo hemos enfrentado hace su buen juego, cumple su idea principal, siempre propone, siempre intenta, a veces le sale bien, otras mal, pero ha sido un equipo muy parejo a lo largo del año con muchos jugadores de buen pie que han sido revelaciones del torneo y ahora tuvieron este mes para esperar, que puede ser bueno o malo, nunca se sabe, pero vamos a enfrentar a un equipo muy duro y yo creo que de local tenemos que ganar y sacar una buen diferencia para ir más tranquilos a La Ceiba, si dejamos la llave muy abierta siempre es un riego por lo que trataremos de hacer un gran partido acá de local".



Acerca de volver a levantar la copa de campeón aseguró: "La verdad es que nosotros estamos en condiciones de salir campeón como los otros tres, sí sueño con el ser el único técnico tetracampeón, porque ya se es tetracampeón, pero un solo entrenador no lo hizo, no es fácil, quedan dos semifinales y dos finales y ojalá así sea", dijo Pedro Troglio en una entrevista para Deportes Televicentro.