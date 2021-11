Wilfredo Guzmán, presidente de Liga Nacional: "Hay descontento por no ir al Mundial; nuestro fútbol debe ser sometido a una reestructuración"

Seguir a @kelvincoelloHN

La Liga Nacional ha vivido momentos de tensión en estos últimos años, principalmente cuando una gran mayoría de equipos le solicitó la renuncia al presidente de este ente, Wilfredo Guzmán, quien explica en entrevista exclusiva a DIEZ, que con su llegada se ha modernizado el organismo que ha tenido una lucha constante para mantener un calendario oficial sin reprogramaciones y cambios de última hora.

Guzmán es claro y enfático que Honduras sufrirá con el hecho de que la Selección Nacional haya fracasado en su intención de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar y dice que se deben tomar medidas inmediatas y hacer una reestructuración. Anuncia que se reactivará el torneo de reservas, pero no hay fecha todavía porque se necesitan 4 millones de lempirar para ponerlo en marcha.

El mandatario responde sobre el caliente tema del Victoria que pidió que le quitaran puntos a Real Sociedad y Honduras Progreso debido a que se hizo en fuera de fecha y se aceptó la inscripción de estos clubes sin cancelar en tiempo y forma el pago correspondiente. Además, deja claro que no es culpa de la Liga que se haya extendido tanto la programación de las semifinales y culpa a la Concacaf porque no tiene definido un calendario por años como sí lo hace la FIFA.

¿Cómo analiza el año deportivo que ha tenido el fútbol de Liga Nacional cuando estamos a punto de cerrar el 2021?

Indudablemente ha sido un año futbolísticamente muy difícil en todas las actividades del ser humano. La continuación de la pandemia nos ha traído consecuencias no agradables, pero afortunadamente en el fútbol logramos llenar algunas expectativas de que los aficionados regresaran a ser parte del protagonismo de la Liga Nacional, a apoyar y palanquear a los equipos de la Liga. La mayoría de satisfacciones que nos da como dirigentes responsables es culminar con éxito un torneo Apertura y Clausura. A pesar de todo lo que pasó en 2020 y todo lo que vivimos en 2021, hemos tenido un campeonato excepcional con mucha competencia y los cuatro equipos tradicionales que están en semifinales tenemos dos equipos que están en semifinales como el Vida y Real España.

¿Qué siente que ha mejorado en la Liga Nacional en su gestión como presidente?

Las evaluaciones las tenemos que hacer desde diferentes ángulos y siempre he creído que el fútbol es uno de los mejores productos del mundo, siempre lo he creído y tal vez una de las cosas que no hemos hecho en el pasado de la Liga Nacional, digo hemos hecho porque yo he sido parte de Liga Nacional desde hace 30 años; no hemos tenido esa visión y no habíamos hecho el uso correcto desde el punto de vista comercial de un producto y una de las cosas que hicimos fue darle un empuje y comercialización al producto que genera riqueza. Los equipos que integran la Liga Betcris ahora tienen una mejor capacidad para montar sus equipos, contratar futbolistas que puedan hacer diferencia en el torneo. Hemos logrado el mejor patrocinio en la historia de la Liga Nacional y nosotros lo hemos logrado porque ha venido a abonar a las tesorerías de los equipos de una capacidad de organizar las instituciones y mejorar el nivel de competencia. La otra que es importante es que estamos en un proceso de modernización de la Liga ya que no había incursionado en las redes sociales y nosotros tenemos unas redes que cada día se fortalecen y nos llena de satisfacción. Sumado a eso el punto de vista operativo al tener una nueva estructura administrativa y tiene un director ejecutivo, manual de control interno para hacer los registros correctos.

El presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, durante la entrevista con DIEZ donde habló sobre el futuro del fútbol hondureño. Fotos Neptalí Romero

¿El presidente de Fenafuth, Jorge Salomón, dijo que en enero se reanuda el torneo de reservas; es cierto, se jugará?

Sí, estamos en pláticas. Recuerde que el torneo de reservas tiene un costo sumamente importante y era uno de los proyectos que teníamos dentro de la nueva administración de la Liga; también hablamos del torneo de Fútbol Femenino que ya tenemos las bases terminadas y algunos equipos ya tienen categorías. Estamos trabajando en ambas vías para reactivar, tanto las reservas como el fútbol femenino, solo estamos esperando los patrocinadores adecuados.

¿Se podrá jugar en enero el torneo de reservas?

Yo creo… estamos haciendo todo lo posible para que en el próximo Clausura tengamos torneo de reservas.

¿Cuánto le cuesta a la Liga el montaje del torneo de reserva?

Fácil 4 millones de lempiras por cada torneo.

¿Cómo será la repartición de premios para los equipos que disputen la final?

De cada taquilla se saca un porcentaje que los mismos equipos lo han establecido y se va acumulando cada torneo hasta que se completa la temporada y son 300 mil para el segundo lugar y medio millón para el campeón. Eso es lo que se paga. Lo que es el patrocinio de Betcris, hay un cumplimiento en cada torneo que se ha establecido contractualmente y se hace en función de eso. Los equipos le han dado la importancia y con el patrocinador anterior muchos equipos aprendimos que significaba tener un compromiso de esto. Tenemos un porcentaje casi completo y la repartición será en partes iguales para todos los clubes.

¿Siente que es un retroceso que Honduras solo tenga un representante en la Champions de Concacaf con Motagua?

Recordemos que este año ha sido muy especial, muy atípico. Creo que el Olimpia tenía sobrada capacidad para estar allí pero una situación no de fútbol y por eso solo tenemos a Motagua.

¿Cómo impacta la pronta eliminación de Honduras de la Copa del Mundo, en el torneo de Liga Nacional?

Una de las ilusiones que tenemos todos los que seguimos este deporte es estar en la fiesta del Mundial. Nosotros lo hemos estado platicando con los compañeros dirigentes y causa de todo: malestar algunas veces no ir al magno evento. No me cabe la menor duda que hay un descontento general pero es importante hacer evaluaciones. El nivel de competencia que tenemos nosotros hoy es que Panamá está subiendo su nivel, Estados Unidos y México mantienen su nivel, tenemos la sorpresa de que Canadá tiene una Liga local de dos años y miramos la sorpresa de su equipo. Vemos la situación de Costa Rica y Honduras que después de qué éramos los cuatro grandes de Concacaf hemos sido superados. Lo que tenemos que hacer es hacer evaluaciones de lo que está pasando y definitivamente hacer otras estrategias para que podamos alcanzar los niveles que estos nuevos competidores en el rango de Concacaf están alcanzando. Nuestro fútbol debe ser sometido a una reestructuración detallada minuciosa y mejorar, hacer una explotación adecuada y tenemos que trabajar mucho.

¿Hablando de evaluaciones, qué cambios son los que se deben hacer para hacer crecer nuestro fútbol y usted como presidente de Liga Nacional, qué propone?

Nosotros tenemos que comenzar a retomar el campeonato de reservas, tenemos que comenzar a trabajar con los jóvenes, darles el seguimiento porque en los últimos dos años no hemos tenido torneo de reservas y toda esa camada de jóvenes, prácticamente se han perdido y no han gozado de un entrenamiento adecuado. La otra cosa es que tenemos que invertir en instalaciones. El nivel de competencia que podemos lograr es teniendo canchas adecuadas para comenzar ese nivel importante a nivel de Concacaf.

¿Por qué no se han respetado los calendarios que se elaboran porque en cada torneo pasa lo mismo?

Si analizas, nosotros en estos últimos dos años que tenemos al mando de la Liga han sido muy pocas las reprogramaciones que tenemos, son mínimas. Pero hay un problema muy grande y puntual. Yo lo platicaba con el secretario de Fenafuth la semana pasada y es que nuestras autoridades superiores: FIFA, CONCACAF y Fenafuth. Tenemos que tener una obediencia a lo que hace Concacaf; no tenemos fechas definidas de los torneos, no tenemos una programación a nivel de Concacaf. Si nosotros tuviéramos una definición clara en Concacaf, no tuviéramos ningún problema. No nos pasa eso con FIFA, ellos ya tienen todo el año calendarizado. FIFA te la da todas y las conocés. Los calendarios que nosotros hacemos, ya están consideradas las fechas FIFA. Lo que pasa es que Concacaf no nos ayuda, no ve los calendarios definidos para hacer las programaciones. Ahorita hay un caso, Motagua, con el resultado de ayer tiene un alto porcentaje de clasificar a la gran final. Si nosotros hubiéramos sabido de esto, hubiésemos reprogramado totalmente diferente la liguilla. Por especulación dejamos las fechas, pero… ¿Cuánto tienen Vida y Real España esperando de que Motagua cumpla sus compromisos de Concacaf? De repente si estuviera Olimpia, el juego de repechaje ante Marathón no se hubiese jugado. No es culpa de la dirigencia de la Liga. Hay factores externos que nos obstaculizan para tener una buena programación para evitar las reprogramaciones.

¿Ya hay fechas para las semifinales del Apertura?

Ya tenemos confirmado que Olimpia vs Vida juegan la ida el 5 de diciembre a las 4.00 de la tarde en el Nacional, la vuelta será el sábado 11 en La Ceiba. Ahorita solo estamos esperando lo de Motagua que jugaría sábado 4 en Tegucigalpa y el domingo 12 en San Pedro Sula. Esas fechas están confirmadas y sólo estamos afinando con Motagua para hacerlas oficial.

¿Hay un plan B en el caso que se vuelva a vivir una situación política en el país debido a las Elecciones Generales que se disputarán?

Tenemos un plan B. La vez pasada siempre jugamos a pesar de la situación pero esperamos que la parte política nos apoye ya que el fútbol no tiene nade que ver con ellos. La vez pasada tuvimos el apoyo de los que están en política y esperamos actualmente que nos apoyen.

Pedro Troglio, DT del Olimpia cuestiona que se dan cuenta que van a jugar tres días antes de un partido y no pueden preparar adecuado un compromiso.

Los equipos son los que mandan su propia circular. Recuerde que el home club escoge la hora y el día que juega enmarcado en una fecha. 4 y 5 fue lo que decidió la Asamblea para las semifinales, la vuelta 11 y 12 de diciembre, el 19 y 22 de diciembre son las fechas para jugar la gran final según se calendarizó. Pero eso se va moviendo según va el desarrollo de circunstancias que son impredecibles. El próximo torneo de Clausura ya lo definió la Asamblea de la Liga que iniciará el 8 de enero, tomando en cuenta que tenemos fechas FIFA en enero y febrero en frente, ya se dejó establecido eso. El campeonato Mundial de Qatar 2022 inicia el 21 de noviembre y nosotros generalmente terminamos los torneos Apertura antes del 24 de diciembre. ¿Qué haremos en este caso? Tenemos que adelantar el Apertura 2022 y en lugar de iniciar el agosto se comenzará la segunda semana de julio y la próxima semana se hará la presentación del proyecto calendario del Clausura 2021-2022 y el Apertura 2022-2023 que ya estamos trabajando en eso.

Comparte que es un castigo en lugar de un premio para Real España y Vida esperar más de un mes para disputar las semifinales.

No es premio definitivamente. Pero repito, nosotros hicimos el calendario debidamente ordenado y programado para que se desarrollara sin problemas y si ven el calendario está sin inconveniente. Todos los factores externos que hemos venido sufriendo son los que nos han hecho mantener un calendario sin ninguna traba.

¿Será posible que semifinales y final se jueguen a estadio lleno tomando en cuenta que se tiene controlada la pandemia?

El aforo ya podemos trabajar con el 40 o 50%, no lo tenemos oficial pero prácticamente estamos en esos niveles.

¿La Liga Nacional no se ha pronunciado sobre el tema del Victoria que solicitó mediante escrito los puntos del Honduras Progreso y Real Sociedad porque no se inscribieron a tiempo?

Recuerden que lo que está alegando el Victoria, lo pongo entre comillas, lo que reclaman es una violación a la ley. En los estatutos, la junta directiva de Liga Nacional no tiene potestades, no es ni juez ni tribunal y para eso están los organismos que son los que dictan y ven el caso disciplinario, es un tema penal de violación y para eso están las instancias correspondientes.

¿Es un tema cerrado para ustedes?

Hasta que no veamos en la próxima sesión de la Junta Directiva de la Liga, que se reciba la correspondencia de Victoria y Platense, no será un caso cerrado. Definitivamente tenemos que atenderlo y la junta directiva tendrá que definirlo.

¿Siendo muy honesto, cómo considera su gestión al frente de la Liga; cumplió o ha fallado?

Una de las cosas como seres humanos es que estamos sujetos a aciertos y desaciertos. Lo importante en esto es saber evaluarte. Si nosotros en tiempos de pandemia con la situación económica y política y sanitaria, realizar todos los campeonatos de forma normal, excepto cuando se decretó la emergencia del Covid-19, que no sabíamos que era, viendo la situación, para mí fue un éxito. Le hemos dado una nueva imagen a la Liga Nacional y es por eso que tenemos la calidad de patrocinio hoy que es el mejor en la historia de la Liga, tenemos las mejores redes sociales y tenemos un convenio con Gim Sport de Inglaterra que ninguna administración lo había logrado ya que en tiempo real vemos los resultados de partido. Tenemos más de un argumento que evaluar y diagnosticar. Yo me siento contento de lo que hemos hecho, me siento con mucho entusiasmo para terminar esta administración para convertir el fútbol en lo que merecemos.