Miss Honduras 2015 Gabriela Salazar huye del país y revela que fue víctima de violencia con su expareja

La Miss Honduras 2015 y presentadora de televisión Gabriela Salazar, reveló este viernes los abusos que sufrió en su relación con su expareja, Mahfuz Alfredo Hawit.

En palabras de Salazar entre signos de tristeza a través de su cuenta de Instagram, dejó al descubriendo su episodio de zozobra durante varios años de relación a la que decidió ponerle fin.

"Hola a todos, ha llegado el momento de manifestarme, poder compartir mi testimonio. Es evidente poder manifestarles que he sido una víctima más de la violencia contra la mujer", comenzó diciendo mediante un videoclip compartido en sus redes sociales.

"En mi caso me respalda una denuncia legal contra mi expareja Alfredo Hawit y llegué a estas instancias gracias al apoyo de mi familia, de poder hacer las cosas por la vía correcta y manifestar los hechos de todo lo que pasé con esta persona", agregó.

La comunicadora dijo que decidió romper el silencio después de tanto tiempo puesto que "no es fácil comentar, ser testigo y vpictima de una violencia psicológica y física. Muchos saben que he crecido en un hogar lleno de valores; al estar expuesta en una situación como esta, de haberme entregado y violentar mi mujer como persona, no es justo para nadie, pero eso decidí no callar más y alzar mi voz por aquellas mujeres con temor a que las juzguen. El único culpable es el agresor".

Según Salazar, la denuncia la realizó desde hace tres meses (agosto) y que hasta el momento no se ha sentido respaldada por las autoridades hondureñas.

"He seguido expuesta, no solo yo, sino también mi familia", añadió. Sobre ello expuso entre signos de llanto que la única vía disponible para ella será dejar su vida en Honduras junto al resto de sus sueños.

"Me duele dejar mi país, mis padres, mis hermanos, mis amistades, perder mi trabajo y estabilidad por esta situación", soltó.

Gabriela Salazar fue Miss Honduras en el 2015 y desde entonces ha trabajado como presentadora de televisión siendo una de las mujeres más destacadas del país.