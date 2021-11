Eduardo Bennett, exgoleador y candidato a diputado: Revela por qué eligió ir en el Partido Nacional y cuenta sus propuestas a la juventud

Uno de los aspirantes a diputado al Congreso por parte del Partido Nacional es Eduardo Bennett, reconocido analista deportivo de Honduras.



El ex goleador buscará este 28 de noviembre en las elecciones alcanzar un lugar y en entrevista con DIEZ contó cuáles son sus propuestas y también por qué eligió ser parte del Partido Nacional.

¿Qué es el cociente electoral y por qué los partidos políticos piden el voto en plancha?



Fiel a su estilo, Bennett no se guardó nada y contestó a todas las preguntas, su prioridad es ayudar a los jóvenes para que tengan un futuro mejor.



¿Por qué quiere ser diputado? ¿Por ayudar al pueblo o por beneficio personal?



Lo estoy haciendo por el pueblo y es algo que lo hago sin necesidad de estar en el congreso, ya he comenzado a hacerlo y la idea es que desde ese lugar buscaré catapultar leyes que ayuden a los jóvenes a crecer, madurar y que tomen decisiones correctas.

La palabra de Dios dice instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él, pero para eso tenemos que instruir de manera correcta a los jóvenes en este tiempo y elijan carreras adecuadas que le generen opciones y sobre todo la formación técnica ¿Y por qué la formación técnica? porque hoy un joven se gradúa de Perito Mercantil, después hay que esperar que termine en cuatro o cinco años y los padres tienen que estarlos ayudando, no es que va a tener algo económico que lo va a sustentar.



Por eso voy a presentar un proyecto de ley que genere que en las instituciones colegiales el joven ya graduado salga con una carrera técnica que le permita obtener ganancias en alguna área para poder evitar que el padre de familia sea siempre el responsable.





¿Cuál es su propuesta más fuerte que lleva al Congreso?



-Uno son los jóvenes, trabajar con ellos, dos, tengo la visión del deporte, donde buscaremos generar alta competencia con un área deportiva profesional para que haya un nivel de crecimiento a nivel elite y que los deportistas de alta competencia sepan que van a tener un lugar para prepararse. Desgraciadamente la Villa Olímpica de Tegucigalpa ya no nos ajusta.



-Y número tres, voy por el tema de la educación soy de los que piensa que la educación es fundamental, porque alguien se tomó la molestia de educar a Eduardo Bennett, de pagar el estudio de Eduardo Bennett y darle la mejor formación, creo que eso es lo que me ha dado la posibilidad de ser quien soy. De esta manera quiero servir de manera correcta a mí país.



-Estamos haciendo evaluaciones en distintos sectores de la capital y que no tengan un centro de salud, Dios mediante vamos a ayudar a cada uno de estos lugares que no tienen atención médica y no venir hasta el Hospital Escuela.

Los personajes del deporte, farándula y comediantes que buscan llegar o reelegirse como diputados



Periodistas y deportistas, no todos, poco o nada han hecho legislando ¿por qué se ha dado ese fenómeno?



Mirá, te voy a decir algo, cada vez que uno habla las palabras lo comprometen y yo creo que tenemos que aprender de que primero es el pueblo, o sea, yo me debo a la gente, la gente es la que iba a pagar un boleto al estadio para verme, entonces son ellos los que me dan el respaldo para poder llegar a este lugar (Congreso). A ellos me debo y para ellos quiero trabajar.

Esa es mi realidad, mi manera de ser, inclusive, soy de los que todavía visita El Centro Hogar de Amor y Esperanza, donde me formé, pasó por allí y estoy pendiente de ellos, también voy buscando que los niños de la calle tengan económicamente buenos fondos, respaldos médicos y que la formación sea lo mejor.





¿Por qué eligió ir con el partido más controversial de Honduras y salpicado en muchos actos no ejemplares?



Porque ningún otro partido me ofreció la candidatura, entonces, si no me ofreciste nada no hablés, por otro lado, yo he trabajado y he aprendido en gran parte con el partido, he conocido sus áreas y por esa razón se da la posibilidad. Gracias a Dios he podido conocer de él y eso me hace estar tranquilo, sigo aprendiendo no es algo que tengo una varita mágica y decir ya estoy, siempre se aprende algo nuevo, entonces, el Partido Nacional fue quien me dio la oportunidad, estoy tranquilo, contento y a gusto, sé que no es fácil, pero tenemos un gran compromiso con la gente.



¿Teme que por fraude le quiten un puesto?



Te tengo que decir que como yo vengo comenzando en esto, me dicen, "Eduardo, tenés que estar cuidando, tienes que ir al CNE a cuidar los votos", y yo les respondo ¿cómo?, "sí", me dice, "tú tienes que estar allí, tienes que ver para que tus votos no te los lleven", entonces le digo yo ¿me estás cargando? ja.ja.ja. Entonces decirle al ciudadano hondureño, vote por mí, es una lucha, ajá, y después tengo que cuidar los votos, pero tengo que confesar que estoy satisfecho y tranquilo de lo que vaya a pasar y de lo que voy a hacer.

¿Quiénes son los exfutbolistas y personas ligadas al deporte que aspiran a cargos en el Gobierno?



Si llega a ser diputado ¿cómo quedaría su trabajo en la televisora?



La televisora no tiene nada que ver con mi trabajo porque son horarios totalmente diferentes. Yo trato de hacer las cosas con excelencia para que cuando yo haga algo las cosas agraden, porque es algo que no tiene precio.



¿Cree que un diputado gana mucho dinero para las pocas horas de trabajo que desempeñan?



No sé, a ver, a ver, ja.ja.ja. Empezamos con un tema y ya te vas metiendo a otro, pero te voy a contestar así, yo no te puedo hablar de un lugar de donde no estoy. He aprendido algo ahorita que hemos estado con la gente, te voy a decir algo que no debería, pero te lo voy a decir, si tú no estás en una campaña y tienes una necesidad, yo solo con el gesto, y esto lo he aprendido de Papi (Nasry Asfura), con solo el gesto de saludarte, de decirte "buenas tardes" y la manera en cómo das la mano y levantas tu rostro, me da la posibilidad de saber cómo estás anímicamente, por esa razón cuando tengo la oportunidad de saludar al pueblo he podido percibir las necesidades de nuestra gente y eso es lo que me hace tener el deseo de servirles lo mejor posible, así como lo ha hecho nuestro futuro presidente Papi a la Orden.



¿Delay o realmente andaba ebrio David Chávez?



Yo estuve a ocho metros de él, tampoco soy quién para decirte eso porque tampoco está al frente y un detalle también, si se equivocó o estaba mal de salud o fue que comió y se tomó una copa de vino de más, como humanos cometemos errores y tenemos derecho a corregir, entonces eso es lo que yo destaco ante todo, pero si yo me pongo a ver solo eso que pasó, no puedo tapar todo lo que David Chávez ha hecho por Tegucigalpa, la forma en cómo ese varón ha trabajado en cada sector de nuestra ciudad capital. Repito, yo estaba a ocho metros de él, solo alcancé a observar, no puedo venir a decir que estaba como dices, te mentiría.