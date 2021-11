OFICIAL: Ramiro Bruschi se retira del fútbol profesional a los 40 años y revela a lo que se dedicará

Ramiro Bruschi ha decido colgar las botas este 26 de noviembre del 2021, el uruguayo lo hizo oficial mediante un comunicado en sus redes sociales.

"La Rata" es recordado por su gran paso por el Olimpia, Real España y la Liga de Ascenso en Honduras. Ahora a sus 40 años da un paso al costado y revela a lo que se dedicará.



GRACIAS FÚTBOL



Yo, Ramiro Bruschi, el día de hoy viernes 26 de noviembre, anuncio mi retiro como futbolista profesional luego de 23 años de trayectoria donde todo arrancó con un sueño de niño a los cinco años. Inicié mi formación en los equipos Wander, Ferrocarril y Tacuarembó FC. A los 18 años debuté profesionalmente en Tacuarembó FC, Paysandú FC y Peñarol. Luego tuve el honor de llegar a este bello país, Honduras, con un gran equipo que me dio muchas alegrías y triunfos, CD Olimpia, luego de la salida del club me abrieron las puertas otros equipos como Real España, Potros FC, CD Escuintía y culminé mi carrera en Tela FC luego de estar en el club por tres años, tengo la satisfacción de haber cumplido y alcanzado tantos sueños y objetivos.

Ramiro Bruschi celebrando uno de sus primeros goles con el Olimpia de Honduras. Foto:Archivo.



Primero quiero agradecer a Dios por las alegrías, victorias, enseñanzas, la salud y la vida en este proceso, de corazón quiero agradecer a mi madre, mi hermano, esposa e hijos por su motivación constante y el apoyo.



Quiero presentar mi respeto y admiración a directivos, entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, utileros, periodistas deportivos y a todos los fanáticos e hinchas por demostrarme ese cariño y respeto.





A todos los grandes jugadores y seres humanos excepcionales que tuve durante toda mi carrera, a esos hermanos que me regaló el fútbol donde compartí camerinos, viajes, alegrías, tristezas y de los que aprendí mediante el ejemplo y me ayudaron a mejorar cada día.

El fútbol en mi vida ha sido una bendición, este deporte me ha dado todo, con gran nostalgia es momento de decirle adiós, a lo que viví con mucha pasión.



Agradecido a Dios porque entro en una nueva etapa de mi vida a dedicarme 100% a mi familia y el emprendimiento, mi negocio Bruschi's Pizza, esto no es un adiós, es un hasta pronto donde los espero con los brazos abiertos a toda la fanaticada del Olimpia y demás equipos, la pelota seguirá rondando, aceptando invitaciones a eventos deportivos, partidos y aportando un granito en el fútbol de Honduras.



Abrazo de gol.





LOS EQUIPOS POR LOS QUE PASÓ BRUSCHI



Tacuarembó (Uruguay) 2001-2004

Paysadú (Uruguay) 2004-2005

Tacuarembó (Uruguay) 2006-2007

Peñarol (Uruguay) 2007-2008

Olimpia (Honduras) 2008-2014

Tacuarembó (Uruguay) 2014

Real España (Honduras) 2015

Deportivo Heredia (Guatemala) 2015-2016

Olancho FC (Honduras) 2017

Deportivo Heredia (Guatemala) 2017-2018

Tela FC (Honduras) 2018-2021