Presidente del Victoria anuncia ocho refuerzos: "Las contracciones son con el objetivo de ser protagonistas"

El presidente del Club Deportivo Victoria, Javier Cruz, anunció este sábado la nueva restructuración del equipo pensando en ser competitivos y protagonistas en el próximo Torneo Clausura 2021-22.

"Estamos comenzando un nuevo ciclo para el próximo torneo, desde ya estamos firmando los refuerzos que estarán con nosotros el próximo torneo", adelantó el máximo dirigente del conjunto ceibeño.

En total sería ocho los refuerzos en todas las líneas que tendrían los jaibos, de los cuales, según reveló Cruz, ya habrían llegado a un acuerdo con cinco de ellos en donde sobresalen dos extranjeros: un delantero (argentino) "de primer nivel" y otro volante mixto.

"De los ocho en lista ya tenemos cinco, gracias a Dios ya pudimos llegar a un acuerdo, pero para no entorpecer algunas negociaciones, los daremos a conocer entre 01 y 03 de diciembre", soltó.

Plantilla del Victoria en su último día de entrenamiento.

De esta lista, el único confirmado es el guardameta John Ashton Bodden, quien regresaría al equipo a sus 40 años.

"Es el único que refuerzo que podemos mencionar. Toda la vida ha sido de casa, por situaciones de profesionalismo estuvo con Marathón, regresó en ascenso y luego pidió un permiso. Es un jugador que ama la jaiba y que ha sido de ayuda", añadió.

Ver: Ramiro Bruschi se retira del fútbol profesional a sus 40 años

Algunos de los nombres que se bajaran son el defensor Otoniel Osorio, el delantero César Guillén, sin embargo, el directivo sostiene que "todavía no podemos dar nombres, pero sí decir que tenemos un 70% avanzado de las contrataciones del club".

DIEZ también conoció que Victoria tendría interés en hacerse de los servicios de Samuel Córdova (Olimpia), José Mendoza (Olimpia) y Diego Reyes (Olimpia) como parte de un convenio con la Corporación Televicentro.

UN EQUIPO COMPETITIVO

Javier Cruz dejó en claro durante una entrevista, las nuevas incorporaciones del equipo serán para competir al más alto nivel con la ambición de lograr el título.

"Traemos un delantero extranjero de primer nivel. Estos refuerzos no solo es de llenar vacantes, no pensamos en salvar la categoría, quedamos en una posición no alta, pero tampoco demeritoria. Las contracciones son con el objetivo de ser protagonistas y por qué no decirlo, lograr ser campeón nuevamente", soltó. Ver: Moderno diseño de la nueva copa de la Liga Nacional de Honduras

Los cambios traerán consigo bajas considerables y esto es algo que Cruz lo tiene contemplado, pues al menos 10 jugadores no seguirían en el equipo.

"Con el profe (Salomón Nazar) nos estaremos reuniendo por la tarde, todavía no tenemos la cantidad de jugadores, pero sí habrán bajas. Trataremos de llegar a un acuerdo, tampoco quedarán cerradas las puertas para un torneo a futuro", cerró.