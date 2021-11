Fernando Mira y la apuesta del Vida en semifinales: "Cualquiera de los cuatro puede ser campeón"

Aunque saben el reto que se les aproxima, el entrenador del Vida Fernando Mira le muestra respeto al Olimpia, pero tiene la convicción de que su equipo pueda dar el batacazo en la semifinal del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras.

Durante la revelación de la Copa Betcris que se llevó a cabo en San Pedro Sula, el técnico portugués se refirió al juego que se aproxima ante los merengues buscando su clasificación a la final. Leer aquí fecha y hora confirmada de cruces de semifinal

En palabras del timonel, "tenemos conciencia que vamos a enfrentar a un campeón, un equipo poderoso de Honduras con muchos títulos, pero nos vamos a enfondar en nuestro primer juego; será un partido duro y difícil para ambos equipos".

Y agregó: "En este momento cualquiera de los cuatro puede ser campeón, todo es posible. Ahora todo está 50-50".

Vida y Real España fueron los dos clubes que lograron su clasificación directa a semifinales, por lo tanto llegarán con 25 días de descanso, algo que según Mira le afectó a su plantilla por el tema de competitividad.

"Ellos están motivados, estamos algo ansiosos por la falta de juego. Hemos tenido que entrenamientos con más corazón, pero no es la misma cosa entrenar y no jugar, es diferente un juego amistoso que uno oficial, no es competitividad para poder ganar tres puntos", soltó.

Ver: Estos son los jugadores fantásticos llamados a brillar en estas semifinales del Apertura en Honduras

Sobre el hecho de cerrar en casa, quiso dejar en claro que no lo toma como ventaja ante un rival como los leones, hoy dirigidos por Pedro Troglio. El luso toma a consideración lo que se pueda hacer en el Estadio Nacional.

"Pienso que no es muy significativo, aunque depende del primer juego. Tenemos que enfocarnos en hacer un buen juego y sacar un buen resultado en Tegus, luego veremos en casa.