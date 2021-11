Kevin Álvarez sobre la ida de semifinal: "Esperen un Real España que va a ir a Tegucigalpa a proponer"

El lateral del Real España, Kevin Álvarez, fue frontal en sus declaraciones sobre la ida de semifinal con Motagua. Adelanta que saldrán a proponer en Tegucigalpa y responde al tema del arbitraje.

"Las semifinales siempre traen un ingrediente aparte, se está jugando el pase a una final y la exigencia va a ser mayor. Los dos equipos van a querer dar ese paso y nosotros no estamos pensando en dar ventaja", inició explicando el futbolista catedrático.

A Kevin se le consultó sobre los trabajos en defensa que han ensayado y no brindó pistas. "Lo que entrenamos queda para nosotros. El profe llevará su estrategia y hay esperar que el día del partido para que lo veamos. Ojalá pueda salir como él lo desea".

El volante se entrena con mucha ilusión para regresar a una semifinal del fútbol hondureño y recuerda las palabras que dio en su presentación con el club catedrático.

"Estas instancias son especiales, los jugadores de los otros equipos desearían estar en este lugar que estamos. Cuando llegué al país vine con la convicción y me atreví a decir que no venía a pasear, que venía a buscar el título y hoy gracias a Dios estoy en una semifinal. Espero avanzar y tener esa satisfacción grande de decir, me atreví a venir y logré el objetivo que es salir campeón".

Motagua disputará este miércoles la vuelta de semifinal de Liga Concacaf contra Forge FC y el sábado recibirá en el Nacional a la realeza. Álvarez no considera esto incida en el juego.

"Podría ser mito o ventaja, (se sabrá) hasta que la llave esté definida. No pueden decir que Real España llega con una desventaja de ritmo si vamos a Tegucigalpa y hacemos bien las cosas, ni tampoco decir que Motagua llega fatigado y nos pasan por encima. La llave va a estar allí y hay que demostrar quien llega de mejor manera ganando los partidos".

¿Qué esperan del arbitraje, por una mala tarde podría echar abajo el trabajo? Le consultaron. "Siempre he dicho que los árbitros son seres humanos que a veces se equivocan a favor y a veces en contra, ese tema a los futbolistas no nos pertenece".

Sobre las fortalezas y debilidades del rival: "Motagua ha ganado títulos, ha sido protagonista con su juego por las bandas, pero no sabemos qué tendrán preparado para este partido porque es una semifinal y decir que ya los conocemos sería mentira, porque sacan una bola a la banda y la meten. Eso de saber si los conocemos o no, no viene (al caso) porque en una jugada e puede definir todo".

Advierte al Ciclón para el primer round

En este torneo Apertura 2021, el Real España en sus dos visitas a Tegucigalpa empató con Olimpia y le ganó a los azules y Álvarez adelanta la propuesta para la ida.

"Esperen un Real España que va a ir a Tegucigalpa a proponer. No va a ir un equipo a buscar un resultado para traerlos a casa, porque aquí también podemos quedar eliminados. Vamos a salir a proponer, vamos por el partido y no hay nada más qué decir".

Darixon Vuelto confirma que la mentalidad es ganar en Tegus

El delantero Darixon Vuelto también habló en conferencia y confirmó que la idea en Real España es pegar primero en la capital.

"Quedamos bien posicionados, pero estamos trabajando con la mentalidad de ir a ganar a Tegucigalpa. Es el objetivo de nosotros venirnos con los tres puntos.

Considera que los Azules llegarán con el ritmo que desean por la seguidilla de partidos.

"Viéndolo de las dos formas, creo que ellos prefieren jugar miércoles y sábado. Nosotros hemos tenido un parón de casi un mes no ha sido fácil, pero trabajamos para llegar bien y como lo haga Motagua no es problema de nosotros".

¿Es complicado jugar en la capital? "A veces el clima es favorable para ellos, pero no es excusa. En los últimos encuentros que hemos ido a Tegucigalpa hicimos buenos partidos y trabajamos para hacer lo mismo y repetir el triunfo", cerró.