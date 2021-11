"Potro" Gutiérrez sobre la ida de semifinal con Motagua: "Somos mejor equipo que el del año pasado"

Raúl "Potro" Gutiérrez, técnico mexicano del Real España, habló de los jugadores peligrosos que tiene Motagua y adelanta la propuesta de juego con la que saldrán el miércoles en el estadio Nacional.

"Será un partido distinto. Estamos en otra instancia y hay que entenderlo de esa manera, es borrón y cuenta nueva. Se hicieron las cosas positivas, pero hay que tomarlas como una experiencia. Esperemos un partido complicadísimo con un buen equipo que todos esperemos que se califique a la final de Liga Concacaf, porque la representación no tiene nada que ver con la rivalidad y siempre voy a pensar que al equipo que esté representando a nivel internacional hay que apoyarlo".

La realeza se impuso 1-0 ante Platense el sábado en partido de preparación para esta fase final. Gutiérrez cuenta algunas de las valoraciones que les dejó el choque.

"Fue para retomar ese ritmo de competencia que debes tener como equipo que va a participar en una semifinal. Complementó todo el trabajo que estamos implementando para recueperar esa forma que teníamos al término de torneo y estamos en un 90% de eso".

Saldrán a proponer en Tegugicalpa

Al "Potro" fue consultado si la propuesta en el estadio Nacional será conservadora porque tendrán la ventaja de cerrar en casa con su afición.

"En México decimos mal de muchos, consuelo de tontos. Es pensar que si te vuelves conservador puede jugar en tu contra y recientemente allá pasó algo así, un primer lugar comenzó esperando de visita y fue eliminado de local. Nosotros no podemos repetir esos patrones, nunca lo hemos hecho. La idea hacer un partido inteligente, pero propositivo. Pensamos ir a Tegucigalpa a plantarnos como siempre lo hemos hecho, pensando que es un partido de 180 minutos, pero no especulando en lo más mínimo".

¿Es más este Real España que el que enfrentó la vez anterior a Motagua? Le consultaron y fue contundente.

"Si te vas a lo estadístico es casi lógica la respuesta, sin embargo me gustaría llamarlo diferente. Somos un equipo que creció en plantilla, el año pasado fue evidente que nos faltó plantel para competir de forma distinta, hoy estamos más completos y creo que se ha reflejado en la estadística. Nos hemos fortalecido y somos mejor equipo que el del año pasado, donde hubo gente valiosa que hizo su parte, pero hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Competimos con gallardía y tristemente quedamos en semifinales. Esta va a ser otra historia, totalmente diferente y vamos a procurar que se venga del lado del Real España".

¿Qué tanto cambiarán con la baja de Mayron Flores?

"Más nos vale que no cambie nada ja,ja. Obviamente estamos buscando complementar esa ausencia porque Mayron es un jugador importante, pero tenemos elementos que pueden ayudarnos en esa posición y solventar el problema. La idea siempre ha sido que los jugadores son importes, pero siempre hay alguien que quiere mostrarse enseñar lo buen jugador que es y ayudar al equipo".

Sobre el 11 titular que alista:

"Todavía estamos en el proceso de acomodar posiciones. Hablábamos de Mayron y estamos buscando quien es ese elemento que nos puede dar lo mejor, tampoco hay secretos en esto y la gente puede pensar en quienes pueden ser los iniciales, pero hay que esperar a que se acerque la hora de juego para dar una alineación concreta".

El estado de la cancha de Nacional:

"No. Siempre he dicho que este equipo es todo terreno, hemos jugado en canchas que no tienen que ver con el buen estado del Nacional, si el rival puede jugar cualquiera puede hacerlo".

Qué debe cuidarán cuidar:

"Motagua es un equipo con buenos jugadores, siempre te mete en circunstancias de dificultad. La otra vez jugamos un primer tiempo donde tuvimos cierto control del juego, luego ellos en el segundo tiempo meten dos centros delanteros, tienen gente de experiencia. (Carlos) Fernández por afuera esa vez nos hizo mucho daño. Hablar de lo que debemos cuidar del rival, tenemos que verlo de manera global y en la medida que aparezcan estos nombres aplicarnos en lo que tenemos que hacer que es anular ese juego por afuera y no dar ninguna ventaja con estos dos delanteros que usan. Hay gente que llega bien de atrás. Va a ser un juego muy complejo, pero nos preparamos para tener respuesta a todo eso".