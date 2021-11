La "China" Suárez habla por primera vez de la infidelidad de Icardi a Wanda Nara

El escándalo de Mauro Icardi, Wanda Nara y la "China" Suárez sigue dando de qué hablar y ahora fue la actriz argentina quien se ha pronunciado.

Hay que recordar que Eugenia, mejor conocida como la "China" Suárez, fue la mujer con la que Icardi engañó a Wanda Nara.

Por primera vez, la reconocida actriz argentina ha dado una entrevista y habló de la infidelidad de Icardi, aunque no quiso entrar mucho en detalles.

"Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde", arrancó la joven durante su entrevista con el periodista Alejandro Fantino.

La China Suárez asegura que solo le dará explicaciones a los dos hijos que tuvo junto a Benjamín Vicuña si en algún momento se las pidieran: "El día que mis hijos lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos", expresó.

"O sea, yo ni de un novio me banco que venga a pedirme explicaciones. No me lo banco, '¿a dónde saliste? ¿y con quién estuviste? ¿quiénes estaban?'. No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada, no, porque no tengo ganas", remarcó.

La China Suárez sorprende al hablar por primera vez de Icardi.

Por último, la China Suárez aclaró que no le importa para nada lo que diga la gente sobre ella. tras este escándalo de infidelidad con Icardi, que se habría dado en un hotel en París, Francia, cuando Wanda Nara andaba de viaje en Milán.

"Siempre odié la frase 'el precio de la fama', pero sí creo que (lo que pasa) es 'el precio de vivir con la libertad que vivo yo'. A mí nunca me importó el que dirán, ni en el colegio ni el trabajo. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad", concluyó.