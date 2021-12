Por discusión política, Orlando Ponce Morazán estalla y despide a periodista en vivo y casi se van a los golpes

El periodista deportivo Orlando Ponce Morazán perdió los estribos y estuvo a punto de irse a los golpes con su compañero Anael Arita durante el programa de radio Extraliga.

Este acalorado debate sucedió cuando comenzaron a discutir de política luego que en las votaciones generales, el veterano comunicador por segunda ocasión no salió electo entre los candidatos a diputados por el departamento de Francisco Morazán.

El narrador deportivo denunció que le estaban cobrando una fuerte suma de dinero por dejarlo entre los electos de su partido, algo que asegura no aceptó y que otro colega suyo también le había comentado que supuestamente el Consejo Nacional Electoral le había solicitado 250 mil lempiras por elegirlo.

Fue entonces cuando comenzó la pelea verbal donde casi termina en una pelea en plena cabina.

“Usted es una soberana mierda, usted está loco”, fue la primera discusión de Ponce con Anael Arita que hizo estallar la cabina de la radio. “Por qué no denunció eso ante las autoridades, es la misma cantaleta de hace cuatro años”, mencionó Anael que luego desató la bomba y fue subiendo de tono todo hasta que entró la periodista Melissa Andino y defendió la postura de Arita.

Durante la fuerte disputa, Arita increpó a Ponce Morazán y le dijo que tenía que denunciar las pruebas, algo que puso muy mal al comunicador. “Solo vino usted a joder el programa”, le dijo Orlando a la periodista Melissa Andino quien no se le quedó callada. “Usted no venga a llorar y denunciar cosas, usted es un acomodado que si hubiera ganado no estuviera aquí, eso molesta”, le respondió la comunicadora en plena pelea.

Pero las cosas subieron de tono y se salieron de control cuando otro comunicador le envió un mensaje a Ponce Morazán quien siguió defendiendo su postura y fue cuando tomó la decisión de despedir en vivo a su compañero.

ASÍ INICIÓ TODA LA PELEA







“Si usted hubiese ganado no estaría diciendo nada, estaría dándole gracias a todos los que le apoyaron”, le comentó la periodista Melissa.

“Así como le dice Anael es la verdad y disculpe que le diga la verdad”; le comentó la comunicadora a Ponce que de inmediato respondió: “Yo con mierd… no trabajo; ese señor no sigue aquí desde hoy”, comentó el también narrador que hizo explotar a su compañero Arita que se puso de pie.

“Ahorita me va a pagar lo que me debe. A mí no me gusta trabajar con sinvergüenzas, mentirosos e imbéciles como usted”, respondió su compañero Arita: “Ciérreme ese micrófono”, reacción Ponce. Eso de inmediato le cambió el semblante a don Anael que se puso de pie y estuvo a punto de irse a los golpes con Orlando Ponce golpeando la mesa.

“Si quiere nos vamos afuera, conmigo no va a jugar. Ahorita me paga cabrón”, se puso de pie Anael y golpeó la mesa; esto hizo que Orlando se pusiera en modo de defensa y le respondió de la misma manera.

“Este señor es más hijo de put… ¿Por qué me dice mierd… a mí?”, sentenció Ponce que al final tuvieron que cortar la transmisión porque la cabina era un barril de pólvora a punto de explotar.