Mauricio Ymay destapa el motivo por el que dejó Televisa y señala por qué no quiere que sus hijas sean periodistas

Mauricio Ymay laboró durante mucho tiempo en la cadena deportiva TUDN de Televisa, donde se desempeñó como reportero especial de la selección mexicana y tuvo la oportunidad de presencia el gran triunfo del 'Tri' sobre Alemania en Rusia 2018. Sin mencionar que también cubrió a nivel de cancha la final de ese Mundial.

David Failteson revela que rechazó jugosa oferta de TUDN

Desde el 2019 se unió a las filas de ESPN como conductor y panelista, y hasta ahora confiesa el motivo por el que decidió dejar Televisa. Fue una decisión difícil que tomó junto a su familia y lo fue más porque una vez que se marchó de la empresa le costó encontrar otro trabajo.

Ymay revela que abandonoó Televisa porque tuvo ''roces'' con gente importante que tomaba decisiones, al punto de preferir dejar vencer su contrato que soportar más tiempo dentro de la compañía.

''Tenía que irme de Televisa, tenía que hacerlo. Siempre separo lo que es Televisa como empresa de la gente que en su momento toma decisiones. Para Televisa y Emilio Azcárraga (Dueño de la televisora) siempre estaré agradecido, después no comulgué con gente que tomaba decisiones, estaba muy cansado. De mediados del 2017 a finales del 2018 que salí fue muy desgastante, mucho jaloneo'', afirmó el periodista a su excompañero en TUDN, Toño de Valdés, en entrevista para YouTube.

Martinoli y la fea experiencia por la que se fue de Televisa

''Yo decidí que debía irme de Televisa en la Final de Rusia 2018, fue un Mundial muy complicado para mí pese a que viví el que considero el mejor momento de mi carrera como fue el México-Alemania en cancha. Sabía que iba a transmitir la Final del Mundial en cancha y pese a eso le dije a mi esposa que me tenía que ir de Televisa, lo tenía decidido. El 1 de noviembre (2018) se acababa mi contrato con Televisa y lo dejé morir'', desveló Mauricio.

No lo buscaba ninguna empresa

Ymay relata que fue muy complicado dejar Televisa porque luego no tenía una tan sola oferta de trabajo, ni siquiera de ESPN, donde actualmente trabaja.

''Fue difícil, doloroso, me costó mucho decidirlo, pero era el momento. Te confieso que yo no tenía una sola oferta de trabajo, pero me tenía que ir de Televisa, no podía seguir allí. Lo curioso es que pasa el tiempo y aquella gente con la que tuve fricciones y jaloneos ya ni siquiera están en la empresa'', comentó.

No quiere que sus hijas sean reporteras

Uno de los momentos más curiosos de la entrevista es cuando aseguró que no le gustaría que sus dos pequeñas hijas fueran periodistas en el futuro y señaló las razones sin entrar mucho en detalle.

''No me encantaría (hijas como periodistas) porque es un medio muy difícil y lo es más para la mujer por más que se vaya abriendo. Es un medio en el que hay demasiados egos, en el que a mí me ha tocado encontrar gente que compite deslealmente, en el que prácticamente no tienes amigos. En este medio te toca hacer programas con gente que ni 'hola' o 'adiós'. Es un medio hipócrita'', lanzó Ymay.