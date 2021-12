Diego Vázquez va por su primer título internacional: "Estoy contento y muy ilusionado de pasar a una nueva final"

Motagua sufrió para obtener el pase a su tercera final de Liga Concacaf. El equipo hondureño empató en casa 0-0 ante el Forge FC y su igualdad con goles en la ida (2-2) le dio el pase para enfrentarse al Comunicaciones en la pelea de un título internacional.

En conferencia de prensa Diego Vázquez destacó el orden táctico de sus jugadores y lamentó no haber ganado después de tres claras acciones de gol que recuerda con claridad, de su rival de turno en este certamen no quiso hablar porque asegura no los ha visto jugar.

¿Qué te pareció este juego tan reñido y que podemos esperar de Motagua de ahora en adelante?

Estoy contento, muy ilusionado de pasar a una nueva final porque de cinco ediciones hemos jugado tres finales y eso algo sumamente positivo para Motagua a nivel internacional.

Del juego de hoy ha sido muy parecido en cuanto a opciones de gol, quizá diferente en lo táctico, pero tuvimos tres jugadas clarísimas que tengo en la cabeza; una de Roberto Moreira, otra de Chino López y la de Gonzalo Klusener, mientras Forge tuvo alguna, pero siempre mantuvimos el control y desde la parte táctica nunca perdimos el orden, la tranquilidad y tuvimos físico para jugar esos últimos minutos para que anotaran, hay cosas positivas aunque no pudimos regalarle un triunfo a toda la gente que ha venido.

¿Siguió el juego de Comunicaciones? ¿Qué ha visto de ellos?

No vi nada la verdad, vi como diez partidos del Forge, hoy estoy contento de pasar a la final y mañana que despierte voy a ver la repetición porque hoy en día hay muchas plataformas para estudiar, a veces falta tiempo, pero así como me vi cinco partidos del Forge así veré de ellos, pero hoy quiero disfrutar el pase a la final que no es algo sencillo.

¿La serie es tan pareja como la marca el resultado?

Por algo el Forge llegó eliminando equipos de Centroamérica, ellos se valen mucho de su cancha en Canadá y eso terminó siendo determinante para el resultado, pero mueven bien la pelota, hoy tuvimos opciones clarísimas, pero ellos también tuvieron posibilidades, es un equipo que juega bien, maneja bien su sistema, no lo cambia y hay que estar ordenados tácticamente. Yo le dije a mis jugadores que así como es el clima en Canadá, así son ellos, así que teníamos que estar atentos porque son fríos y en cualquier momento te hacen un gol.

¿Se sufrió más de la cuenta y si crees que se debió haber definido antes?

Todos los partidos son iguales, en Canadá lo disfrutamos hasta los últimos cinco minutos y el fútbol tiene esos detalles, hay que ver el ciclo del juego, pero me gustó mucho la aplicación táctica de los jugadores, entonces no entiendo el fútbol de otra manera que no sea con pasión y nos hablamos antes, incluso con los directivos, de que nos generaba dos cosas; la ilusión por ganar y también el miedo a perder que te exige, adentro de la cancha se forma duelos individuales y sicológicos y estamos contentos por el pase a la final.