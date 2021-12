Jonathan Rougier sobre la Liga Concacaf: "Es un sueño que quiero hacer realidad, daremos la vida"

"Es un sueño, pero no han pasado ni 40 minutos desde que terminó el partido y ya estamos pensando en eso", fueron las palabras de Jonathan Rougier, portero del Motagua, sobre la posible conquista del título de Liga Concacaf tras finalizar la semifinal de vuelta ante el Forge FC.

Los azules tuvieron todo a su favor para sellar tranquilamente su pase a la final del certamen, pues contaron con ventaja en la ida, la cual terminó siendo reducida para el encuentro siguiente donde pecaron bastante en el área rival, condicionándoles a una sufrida clasifación en casa al igualar 0-0, pasando por los goles goles como visitantes.

Motagua vs Comunicaciones: Las fechas y sedes para las finales de la Liga Concacaf 2021

"Sufrimos más de la cuenta, tuvimos opciones del otro lado, no en gran cantidad, pero sí tuvimos. Me parece un resultado bastante bien, razonable, si tuvo que haber algún ganador, diría que tenía que ser nosotros por las situaciones (generadas)", analizó el portero argentino en conferencia de prensa.

"Lo importante es que el equipo está bien. Como lo dije antes del partido, hay una linda energía, hay un grupo que está muy unido y comprometido por esta copa y todo lo que se viene. Se vienen días con muchos partidos... juego y descanso, no sé si se puede trabajar mucho porque hay que recuperar el cuerpo para estar siempore al cien por ciento. Es lindo, yo prefiero jugar mucho y no tener pocos partidos. Prefiero estar jugando más que entrenando así que bienvenido sea", añadió Rougier sobre la seguidilla de juegos en fila entre Liga y Copa.

El nacionalizado hondureño se refirió a las críticas que sufrió tras el encuentro de ida donde reconoce que se equivocó en uno de los goles que condicionaron el triunfo, pero apuntó que entiende el trabajo de los medios y sus comentarios.



"Es normal (las críticas) cuando uno comete errores, yo sé en la situación que estoy, cuando me toca equivocarme no tengo nadie que me respalda atrás. Pero lo entiendo, sé que es parte de esto, sé que ustedes también tienen que analizar el juego y tal vez muchas veces son más críticos que analistas, pero lo entiendo porque es parte de su profesión. El otro día cometí un error en el último minuto y hoy hice las cosas bien, el partido pasado lo había hecho bien hasta ese instante. Hay que estar fortalecidos", declaró.

Para cerrar, Rougier se centró en el objetivo de conqusitar la Liga Concacaf, por la cual disputarán el primer capítulo de la final el próximo miércoles, cuatro días después de afrontar la semifinal de ida ante Real España por el campeonato local.



“Es un sueño que quiero hacer realidad, lo vengo visualizando desde hace un tiempo. Vamos a dar la vida para que así sea y poder dar un paso importante acá el miércoles, estamos cada vez más cerca, pero por ahora pensamos en el día a día, acabamos de pasar a una final y estamos pensando en lo que sucederá en diez días. No podemos disfrutar ni... ¿cuánto tiempo pasó? 40 minutos pasó desde que terminó el partido y ya no podemos disfrutar de esto (risas). Quiero disfrutar siempre el momento porque aveces se nos pasa la vida pensando siempre en lo que viene y nunca disfrutando el presente", cerró el capitán del Motagua.