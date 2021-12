Platense trabaja a la espera de refuerzos; llegarían otros de Olimpia y dos argentinos más

Sin refuerzos, pero con mucha ilusión el Platense de la mano de Ramón "Primitivo" Maradiaga trabaja a tope en su pretemporada de cara al torneo Clausura 2022.

El equipo escualo trabajó esta miércoles en la cancha Platense, ubicada en el barrio San Ramón de Puerto Cortés, pero sin novedades.

La única incorporación hasta el momento es la del arquero Rafael Zúniga, quien llega a préstamo procedente de Olimpia, pero este miércoles se ausentó de los trabajos para solventar situaciones personales.

Los selacios pisan el acelerador en las negociaciones integrar lo más pronto posible los refuerzos que ha solicitado Maradiaga.

Saben que trabajan con el tiempo en contra, porque será importante que técnico tenga su plantel completo lo más rápido posible para encarar un torneo donde el primer objetivo será asegurar la permanencia. Platense cerró último de la tabla con apenas 6 puntos.

Tres jugadores realizan prueba y llegarían más de Olimpia

El extremo Pablo Arzú, ex del Real Sociedad y Correcaminos de México, se encuentra entrenando a la espera de convencer a Maradiaga.

También se encuentra haciendo prueba Jorge Araujo, delantero colombiano que tuvo un paso por el Villanueva en Liga de Ascenso.

La dirigencia porteña ha entablado pláticas con Olimpia para que luego del cierre del torneo Apertura, puedan cederles más jugadores y ya han preguntado por el mediocampista Allan Banegas, el delantero Diego Reyes y otros dos futbolistas más.

Otro jugador que está en la mira del Tiburón es el atacante Jairo Róchez, quien se encuentra como agente libre tras terminar contrato con UPNFM. También se espera la llegada de dos argentinos más, uno de ellos arquero.

Un argentino formado en Quilmes e Independiente busca convencer a Primi

Nicolás Núñez es un defensor central argentino de 22 años que arribó a Puerto Cortés en busca de convencer al entrenador y asegurarse un cupo en el equipo.

"Me considero fuerte, rápido y me gusta acomodar la defensa. Es distinto a lo que venía haciendo en Argentina, pero el profesor me está ayudando a acomodarme al fútbol de acá. Es muy físico, más rápido. La semana pasada me costó, pero ya le estoy agarrando", inició contando.

Núñez es un zaguero con perfil derecho y se formo en las inferiores de Quilmes e Independiente. Debutó con UAI Urquiza y viene de jugar con San Miguel de la (Primera Metro B) cuarta división argentina.

"Vine con un precontrato y esperamos en los próximos días cerrar y ya poner la firma para jugar con el equipo. Es un clima muy lindo acá, más caluros, me han tratado bien los compañeros y toda la gente".

En dos semanas el país, ya probó las baleadas. "Elder (Torres) y Anthony (Cervantes) me llevaron a comer. Me gustáron mucho, es distinto porque allá no se desayuna así, pero probé con huevo revuelto y palta (aguacate)", cerró.