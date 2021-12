Wilmer Crisanto sobre su regreso al Victoria con 32 años: "No es el final de mi carrera"

El defensor hondureño Wilmer Crisanto reaccionó sobre su regreso al Victoria siete años después de su migración al Motagua en la Liga Nacional de Honduras.

Ahora con 32 años y con mucha experiencia en su palmarés, defenderá nuevamente el escudo que lo dio a conocer en el fútbol.

En palabras de Crisanto "estoy para sumar, si por algo le doy gracias a Dios es que he experimentado todo, si me ha tocado jugar, he jugado, si me ha tocado entrar, lo he hecho, estar en la banca o sin uniforme. He experimentado todo y sé qué decirle a los jugadores, con eso generamos armonía, quiero ser el camino para lograr cosas importantes. También sé qué decirle a un compañero cuando tenga la cabeza abajo".

Además, respondió a los críticos que cuestionan su regreso como el final de su carrera, algo que Crisanto deja en claro que no, sino el hecho de aportar su experiencia.

"Regresar al Victoria no es el final de mi carrera. Muchos puede decir eso, pero 32 años... me incomoda que a esta edad te diga 'ya estoy viejo', en todo país, como en la mexicana es cuando el jugador de experiencia le da más calidad al entorno y acá te dicen que estás viejo, después decimos por qué no hay calidad. Vengo a aportar cosas positivas y esta es mi casa", soltó.

En conferencia de prensa "Songó" manifestó su alegría por volver, un tema que según él, había sido discutido desde hace años.

"Soy el más contento que puede haber en este momento, que mi casa me haya abierto las puertas; esta plática no ha sido de ahora, sino de tiempo atrás, hoy estoy agradecido por el valor que me han dado. Una casa ordenada, vientos agradables entran. Vengo a aportar muchas cosas, ser camino para lograr el éxito", cerró.

Wilmer Crisanto inició su carrera en el Victoria en el 2009, luego pasó a Godoy Cruz de Argentina y posteriormente llegó al Motagua donde pasó levantó varios títulos de Liga Nacional. En el último año estuvo en Marathón con poco protagonismo por las lesiones.

A nivel de selección formó parte de las categorías Sub-17, Sub-20 (Copa del Mundo 2009, Sub-23 (Juegos Olímpicos de Londres) y selección mayor.