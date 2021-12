William Moncada, el inspector de policía que no piensa en descenso en Platense: "El objetivo es la liguilla"

Aunque Platense cerró último en la Tabla de Posiciones del Apertura 2021 con 6 puntos, en la pretemporada los jugadores no trabajan pensando en descenso. El inspector de la policía y delantero William Moncada dice que apunta a la liguilla.

Moncada contó a DIEZ lo que han hablado los jugadores en el arranque de los trabajos, como combina el fútbol con la labor de la seguridad y de los objetivos que se ha trazado para el Clausura 2022.

"Nos preparamos bien, sabemos que viene un campeonato fuerte donde se juega la permanencia. Tenemos presión por la incómoda posición en la que cerramos, para para eso iniciamos con suficiente tiempo para reconocer las fallas que tuvimos el torneo pasado".

Williams el torneo pasado jugó apenas 428 minutos en los que marcó dos goles. "No tuve suficientes minutos, pero en los últimos partidos cerré bien. Anoté goles y esperamos este torneo más oportunidad y mejorar".

Aunque hasta el momento el único jugador que se ha sumado a reforzar al equipo es el arquero Rafael Zúniga, Moncada cuenta lo que ha hablado el grupo de cara a lo que viene.

"Es lo que hablamos, que tenemos esa responsabilidad, debemos enfocarnos al máximo esperando que lleguen los refuerzos y darlo todo. Esto no ha empezado y desde ya estamos compenetrados en salvar al equipo.

Sus objetivos los tiene bien definidos para el próximo certamen. "Son clasificar a la liguilla, marcar muchos goles y aportarle al equipo".

Lo que le dice la gente cuando lo ve con el uniforme de policía

Moncada tiene que combinar su carrera en el fútbol con el trabajo de inspector de la Policía Nacional. Considera que la disciplina que le inculcaron en esta última le ha servido en la cancha y en la vida.

"Es algo que ayuda en la vida ya que tienes el coraje y sacrificio par darlo todo, es algo que me ha servido en mi vida personal y deportiva".

¿Cómo combina el balompié con su trabajo en la policía? "Son cosas distintas. Cuando estoy aquí me enfoco en fútbol, cuando salgo me compenetro en mi otro trabajo. Siempre traigo en mi vida la disciplina y me ha servido, es un esfuerzo que tiene su recompensa".

Dice que los aficionados selacios lo reconocen cuando anda portando el uniforme y cuenta lo que le piden.

"En ocasiones hay gente que me conoce, alientan y me piden que le meta, que saquemos el equipo adelante, porque se necesita. Es algo que te halaga y te motiva a seguir trabajando".

Antes de ingresar al campo para comenzar los trabajos bajo el mando de Ramón Maradiaga, Moncada le dejó un menaje a la afición porteña.

"Le decimos a la afición del Tiburón que confíe, estamos dando el máximo. Estamos entregando todo para poder sacar el equipo adelante y clasificar a liguilla. Ahorita no estamos pensando en descenso, estamos pensando en liguilla y en pelear finales si es posible. Estén tranquilos que los jugadores, cuerpo técnico y directiva está empeñada en salir de esto", concluyó.