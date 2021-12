Hugo Sánchez se suelta y revela por qué se arrepiente de haber dirigido a México: ''No se los voy a perdonar nunca''

En una entrevista concedida a Marca Claro, Hugo Sánchez confesó que la única cosa de la que se arrepiente en su toda vida fue haber puesto su firma para dirigir a la selección de México.

''Me voy a arrepentir toda mi vida de haber firmado el contrato con la Selección Mexicana como director técnico de tres selecciones: la mayor, la preolímpica y la panamericana'', aseguró el ahora analista de ESPN.

Sánchez dijo que ''dirigir tres selecciones a la vez es un suicidio y tristemente yo, con tanta ilusión que tenía de dirigir a la selección mexicana, acepté, ya que sentí que tenía un grupo que me respaldaría, pero una cosa es el grupo que te apoya a ti y otra cosa es el grupo externo. Ese grupo son nuestros queridos directivos'', comentó, haciendo referencia al año 2007, cuando México iniciaba el camino rumbo a los Juegos Olímpicos en medio de la eliminatoria mundialista.

''El haber firmado ese contrato es de lo que me arrepiento en toda mi vida. Todo lo que hice como jugador, persona, todo lo que hago como hijo, hermano, novio, esposo y todo, no me arrepiento de nada; la única cosa que me arrepiento es haber firmado ese maldito contrato”, sentenció el exdelantero de ahora 63 años.

En 2008, México no pudo golear a Haití en el último juego de la Fase de Grupos del Preolímpico y quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Beijing. El 'Pentapichichi' afirma que los directivos de aquella época no lo respaldaron como se debía.

''Los directivos lo que querían era quemarme y lo consiguieron con la Selección preolímpica. Yo no soy extranjero, no soy argentino, no soy escocés, no soy de otra nacionalidad como para que se me dé más apoyo. Soy mexicano y no se me ha dado el apoyo para dirigir en un Mundial y eso, por supuesto, que no se los voy a perdonar nunca'', lanzó Sánchez.

Su carrera en la Selección de México

Hugo fue presentado como técnico del 'Tri' en noviembre de 2006, después de que Ricardo La Volpe renunció al cargo. A la Selección Mayor la llevó a un subcampeonato de Copa Oro y a ganar el tercer lugar de la Copa América.

Sin embargo, no corrió con la misma suerte con la Preolímpica, ya que en la primera fase de la eliminatoria el combinado nacional fue eliminado. Ante ese fracaso, Sánchez fue despedido por la federación el 31 de marzo de 2008.