Willy Coito, DT de Comunicaciones: “Con Motagua somos dos grandes acostumbrados a finales; será un duelo muy bonito”

Se llama William Fernando Coito Olivera, pero le gusta que le acorten su nombre y prefiere que le digan: Willy Coito. ¿Les suena ese apellido? Y sí, es lo que pensaban. El entrenador del Comunicaciones de Guatemala, rival del Motagua en la final de la Concacaf League, es primo en segundo grado de Fabián Coito Machado, extécnico de la Selección de Honduras.

Coito charló con DIEZ desde Guatemala para analizar la final del torneo internacional en la que comenzará jugando de visita en Tegucigalpa. “El papá de Fabián era primo de mi papá. Con Fabián también jugamos juntos en Montevideo Wanders. Somos familias, muy futboleros y es el deporte que más se sigue en Uruguay”, comenzó contando el profe Willy.

“El fútbol centroamericano se está emparejando. El fútbol es de momento y he visto a nivel de Selección que a Honduras no le fue bien y tiene buenos jugadores. A veces no se te dan los primeros resultados y después jugás con una gran presión complicado. Eso es lo que le pasó a Honduras”, comentó Coito, estratega de los “Cremas”.

¿Cómo se imagina el juego ante Motagua?

Será un partido muy disputado. Las finales creo que son partidos donde ninguno de los dos equipos quiere dejar nada y sabemos de la importancia del club Motagua que ya está en su tercera final a nivel de Concacaf League y que será muy difícil pero nosotros tenemos la capacidad y cualidad para ganar.

¿Qué conoce del Motagua?

Es un equipo que tiene una base de jugadores y un técnico que hace rato que está, que tiene una idea y forma de juego. Sabemos que es un equipo muy difícil, es un grande de Centroamérica al igual que nosotros y con muchas cualidades que vamos a tener que opacar. Tenemos que enfocarnos en algunos defectos.

Willy Coito espera un partido muy parejo ante Motagua. Llegan el lunes por la tarde a Tegucigalpa para el juego de ida que es el miércoles.

¿Qué argumentos tiene Comunicaciones para buscar el título?

Comunicaciones es un equipo muy solidario cuando no tiene el balón; cuando lo tiene es un equipo intenso, que tratamos de imponernos dentro del terreno de juego y no será la excepción en esta final siempre respetando a un gran rival como lo es Motagua.

¿Es Comunicaciones favorito para ganar el título?

Favoritos en estas instancias creo que no hay. Los dos vamos a salir a lograr el objetivo que tenemos más cerca, así que me parece que ganará cualquiera de los dos, más conociendo como es Motagua, me parece que pueden ir por el título y el que lo gane se lo merece.

¿Qué diferencia hay entre el fútbol de Guatemala y el de Honduras que usted ha detectado?

Algunas características sí. No se juega de la misma forma en los dos países, pero a esta instancia y este nivel hablando de Motagua y Comunicaciones, son dos equipos grandes y acostumbrados a finales. Será un duelo muy bonito.

¿Qué detalles se deben de cuidar en este tipo de finales?

Los mínimos detalles todos. Motagua es un equipo que tiene muchas cualidades y nosotros tenemos que estar atentos y no cometer errores. En este tipo de partidos de final a veces con un balón parado o un error involuntario se define la serie. Hay que estar concentrados y aplicados a lo que tenemos que hacer dentro de la cancha tanto a nivel individual y de equipo.

Los cremas vencieron al Guastatoya para llegar a la final de la Concacaf League. Tienen la ventaja de cerrar la gran final en casa.

¿Cuándo le digo el nombre de Kevin López de Motagua qué se le viene a la mente, lo conoce?

Por supuesto. Sabemos que tienen grandes jugadores. Kevin es de los que está marcando una buena diferencia, es un jugador de calidad y es una de las virtudes que tiene Motagua.

Hablando de virtudes, Motagua juega muy vertical con transiciones defensa ataque y generalmente por los costados. ¿Qué tanto lo tiene estudiado?

El estilo de juego de los dos equipos somos muy parecido, tratamos de ser un equipo que tenga mucha profundidad y hacer circular el balón lo más rápido posible. Somos un equipo que ataca mucho por afuera, tiene buen juego aéreo y creo que nos paremos mucho en lo que presentan los dos equipos.

¿Cree que Motagua llega presionado al estar por tercera vez en esta final y no haber ganado ninguna, o será más bien motivación?

No, yo creo que es lo mismo. Nosotros también aunque sea la primera vez que llegamos queremos ganarlo, estamos muy cerca y en estas instancias no quiere perder la oportunidad y qué decir de Motagua que ya es su tercera final.

¿Qué tan grande es la ventaja que tienen de cerrar el partido definitivo en casa?

Mirá, en esta serie de partidos con equipos como los que se van a enfrentar creo que hay que ser muy inteligentes. Si bien es cierto que nos da una cierta ventaja de cerrar de local, pero el primer partido también es clave.

El delantero Júnior Lacayo ya marcó dos goles en este torneo de la Concacaf League. Es uno de los cambios fijos para Coito.

¿Vendrá a proponer Comunicaciones a Tegucigalpa o va a especular ya que aquí el gol de visita cuenta y pueden definir la serie en casa; firmaría un empate?

No, no… nosotros somos un equipo que siempre sale a proponer y jugar. Hacer daño en el primer partido es importante, y nosotros en los partidos anteriores fueron de las virtudes que tuvimos.

¿Cómo analiza el rendimiento de Júnior Lacayo, nuestro compatriota en los Cremas?

Júnior es un gran un jugador, explosivo y muy rápido. Es un futbolista con gol y Comunicaciones es un plantel con jugadores de muy buen nivel y entre ellos está Lacayo.

¿La tiene complicada Lacayo para ser titular por ser un plantel muy amplio el que tiene?

Sí, pero también, Lacayo es un jugador que nos ayuda cuando entra de cambio y es revulsivo, eso nos ayuda mucho con su ingreso principalmente en partidos que estamos complicados.