Potro Gutiérrez, DT de Real España: "Fuimos superiores, tuvimos para liquidar el partido y no fuimos efectivos"

El entrenador del Real España, Raúl "Potro" Gutiérrez, se quejó del arbitraje de Selvin Brown tras igualar 1-1 frente a Motagua en la ida de las semifinales. El mexicano valora el gran trabajo que hizo su equipo y que dominó el encuentro en gran tramo de los 90 minutos.

El mexicano dice que todavía está abierto todo, a pesar que Motagua estará jugando a mitad de semana la final de la Concacaf League ante Comunicaciones, no será una excusa para el rival, pues tiene una buena plantilla. Los suyos tienen que ser más efectivos en el Morazán.

LO QUE RESCATA DEL PARTIDO: "Agridulce por la manera en la que nos empatan. Fuimos superiores, tuvimos para liquidar el partido y no fuimos efectivos. Al final contra un buen equipo como Motagua te cobra y como siempre, estos juegos son apretados, cerrados, de oleadas de un lado y otro. Me parece que la pelota que tira Vuelto al travesaño es gol, un penal que no nos sancionan que es clarísimo... otros que pudieron ser penales a favor de Motagua. Fue agridulce porque pudimos llevarnos la victoria, pero falta un partido y tenemos que jugarlo".

REPLEGADO EN EL COMPLEMENTO: "Son circunstancias que se van dando. Uno jamás da una indicación de replegarse, simplemente tienen un poder ofensivo que es distinto. Son dos situaciones diferentes y eso nos obligó de alguna manera a defender. Pero debimos tener más manejo de partido porque el juego estaba para hacerlo pero no fuimos capaces de soportarlo. Nunca pensamos en tirarnos para atrás".

DOMINARON EL ENCUENTRO PERO...: "Si te vas al tema real del fútbol, tuvimos el partido a nuestro favor 85 minutos y de visita. Me parece que es un buen mensaje para lo que viene y vamos como venimos aquí, a plantearlo de la misma forma. Del arbitraje son de esas cosas que se dan en este tipo de partidos, uno espera que esas fallas sean parte del show, que no afecten el resultado. Son cosas del fútbol".

MIRA A LA MÁQUINA FORTALECIDO: "Estamos trabajando para ser campeón. Cualquier equipo en estas instancias está pensando en ser campeón. Siempre mis expectativas desde que llegué a Honduras es que este equipo fuera protagonista y estar en finales y lo hemos logrado. Por lo que hicimos la temporada pasada y lo de ahora, Real España trabaja para hacer realidad eso que buscamos".

SOBRE MOTAGUA Y LA CONCACAF: "Motagua jugó a media semana (ante Forge de Canadá) y hoy dio pelea como lo hace un equipo grande. Tuvimos un mes de inactividad y hoy el equipo estuvo a la altura. Tenemos que tener más la pelota porque es básico para los equipos y no fue así. Destaco eso de los muchachos y ahora solo nos preocupamos por el partido de vuelta pero por lo nuestro, todo lo demás son circunstancias y de local hay que sacar provecho".