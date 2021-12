Atlas clasifica 22 años después a una final del fútbol mexicano; se enfrentará al León

Tras 22 años de espera, el Atlas se clasificó nuevamente a la final del fútbol mexicano, a pesar de perder 1-0 ante los Pumas este domingo en el partido de vuelta de la semifinal del torneo Apertura-2021 jugado en el estadio Jalisco.

La eliminatoria terminó con empate global de 1-1 y los 'Zorros' del Atlas avanzaron por su mejor posición en la tabla al término de la fase regular; fueron segundos y los felinos undécimos.



Dirigido por el argentino Diego Cocca, el Atlas enfrentará en la final al León adiestrado por el también argentino Ariel Holan.



Los 'Zorros' salieron a ejercer el control del partido, pero su primera llegada con claridad se dio al minuto 20 cuando Jairo Torres apareció por el costado derecho del área y conectó un remate que terminó contenido en los guantes del portero Alfredo Talavera.



El arquero de los felinos volvió a salvar a su equipo al 35 al lanzarse para tapar un tiro del peruano Anderson Santamaría que iba al ángulo inferior izquierdo; esta jugada continuó y concluyó con un remate de tijera de Aldo Rocha que se fue encima del travesaño.





Los Pumas respondieron hasta el 41 cuando el brasileño Diogo de Oliveira controló el balón con el pecho dentro del área, pero su remate se fue al lado derecho de la portería atlista.



- Zarpazo de Pumas -



Atlas siguió generando mejores oportunidades en el segundo tiempo. Al 54, el colombiano Julián Quiñones se escapó por el sector izquierdo y mandó pase al área donde el argentino Julio Furch remató a un lado de la portería.



Obligados a marcar dos goles para pasar a la final, los Pumas tuvieron remates del ecuatoriano Washington Corozo y del brasileño Rogerio de Oliveira, pero sin inquietar al portero colombiano Camilo Vargas.



Los felinos por fin encontraron el 1-0 al 76. Efraín Velarde ensayó el tiro desde fuera del área con un zurdazo, Vargas rechazó el balón y el argentino Juan Dinenno aprovechó el rebote para barrerse dentro del área chica y marcar el gol.



En la respuesta instantánea, al 78, Furch apareció en el área chica para rematar ante el arco abierto, pero estrelló el balón en el poste derecho.





Al 82, Corozo sacó un cabezazo, pero el remate fue desviado por Dinenno quien salió con una hemorragia en la nariz por un codazo de Santamaría. El árbitro revisó esta jugada en el VAR, pero decidió no marcar penal.



En tiempo de compensación, hubo drama y controversia. En la búsqueda del gol del triunfo Dinenno se lanzó para conectar una tijera en el área, el remate no conectó con el balón, pero sí en el rostro del defensa Jesús Angulo que cayó y estuvo noqueado unos instantes; el árbitro expulsó al delantero argentino al 90+3.



El Atlas soportó los últimos minutos y aseguró su pase a la final, instancia que alcanzó antes en el torneo Verano-1999; los 'Zorros' de Diego Cocca buscarán el título de liga que no ganan desde la temporada 1950-51.



El sábado, el León se convirtió en el primer finalista al vencer 2-1 a los Tigres con un doblete del ecuatoriano Ángel Mena en el estadio Nou Camp.



El marcador global de esta eliminatoria fue 3-3 y 'La Fiera' avanzó por su mejor posición en la ubicación en la tabla en la fase regular (tercero contra cuarto).