Georgie Welcome y su impresionante récord goleador con el Juticalpa en Segunda División

Ha trabajado de forma silenciosa y le ha rendido frutos al Juticalpa FC. Georgie Welcome se ha reiventado en la Liga de Ascenso de Honduras y se ha vuelto un temible goleador que marca de dos en dos sus goles.

El espigado atacante, recordado por su prolífico paso por el Motagua y sus efímeras estadías en Monaco de Francia y Atlas de México, es ahora el hombre del gol de los canecheros que buscan ganar el Apertura-2021 en la segunda división de Honduras en la final ante el Olancho FC.

Welcome Collins, de 36 años, lejos de pensar en el retiro, solamente tiene en mente regresar a Liga Nacional y volver a ser portadas de los periódicos, y para eso es que trabaja día a día con el Juticalpa FC de Olancho.

“Yo quiero ascender con Juticalpa y jugar contra los dos equipos grandes en Liga Nacional, Olimpia y Motagua, esa es mi meta. Me gusta jugar contra ellos, porque goles les voy a meter, eso está claro”, dijo hace unos días Georgie Welcome.

AL ESTILO HAALAND

Actualmente eso es lo que hace en la división de plata del balompié hondureño. El mundialista en Sudáfrica 2010 llegó al conjunto olanchano para el pasado torneo Clausura-2020 y logró anotar ocho goles en igual cantidad de partidos.

Erlin Lagos, gerente deportivo del Juticalpa, es quien llevó a Georgie Welcome al club olanchano.

Y en este nuevo campeonato ya logró superar esa marca, al puro estilo Haaland. Georgie Welcome ha anotado 11 goles en 13 juegos disputados en el actual certamen con el Juticalpa. Una cifra poco común en el fútbol hondureño. En total ha marcado 19 goles en 21 partidos con la camiseta de los pamperos.



Con el hattrick conseguido en el juego de vuelta de la semifinal ante el Génesis San Lorenzo, llegó a 11 goles luego de los tres anotados al Gimnástico, dos al Olancho FC, dos al Estrella Roja y uno al Arsenal de Cantarranas.

"Welcome ha sido de mucha ayuda para nosotros, me sorprende la forma en cómo trabaja. Le mete duro en los entrenamientos y al gimnasio. Los aficionados y los rivales se sorprenden de ver el nivel con el que anda jugando", dice con mucho agrado el gerente deportivo del Juticalpa FC, Erlin Lagos, quien fue el que llevó a Welcome al club.