El blog de Gaspar Vallecillo: "Individuos en un Modelo de Juego y como las relaciones mejoran el mismo"

Llegamos a las semifinales del torneo, hemos visto fútbol de alta competitividad, cuatro equipos que han respetado sus modelos de juego que han implementado a lo largo de su andar en este campeonato y en los años. Los futbolistas buscan identificarse con ciertos hábitos para sentirse comprometidos con el equipo; esa identidad es en la cual se basan algunos principios de sus modelos de juego.

Este hermoso juego, de relaciones únicas e infinitas, le pertenece a los futbolistas, pero son los entrenadores que condicionan contextos y los mejoran potenciando sus cualidades diferenciales. Es así como podemos observar que José Mario Pinto se convierte en ese jugador que encara, que usa la gambeta a favor del juego del colectivo e inventa recursos para superar rivales; sin duda alguna uno de los mejores futbolistas del torneo.

Si nos referimos a futbolistas que son influenciados por el entorno tenemos que mencionar a Luis Palma, que hace mejor a sus compañeros, que busca combinarse, siendo un futbolista con muchísimo gol, pero su técnica decisional le pide y exige otras cosas; para desplegar de mejor forma su juego.

¡Qué los futbolistas son seres vivientes dentro del modelo! Porque un modelo de juego, es un hecho social, una respuesta a necesidades de asociarse y convencimiento, como se escribió al principio; identificación. Es así como podemos explicar que cuando Diego Auzqui no recibe el balón, el Motagua no puede ordenarse, no puede ubicarse en zonas interiores ni laterales. Esto no significa que el Motagua tiene una dependencia del argentino, sino que ha creado un ecosistema en este torneo donde varios individuos ordenan al equipo por dentro y permiten el juego por fuera; siendo este uno de los principios reconocibles del equipo del profesor Diego Vásquez.

Escribir de colectivos condicionados por individuos es hacer énfasis que las mejores versiones del Real España son aquellas en las cuales se han visto por momentos a sus jugadores que mejores decisiones toman en espacios reducidos, por referirnos a los Benavidez y Reyes por poner un ejemplo. Siendo el modelo juego del profesor Raúl Gutiérrez de disponer del balón para pasar por procesos de asociación en el juego; los futbolistas antes mencionados son ideales en esos contextos.

Los futbolistas necesitan relacionarse con un modelo de juego vivo, que crezca y se sienta altamente potenciado por las relaciones de aquellos que conviven a su par, hoy queríamos escribir desde esta trinchera sobre aquellos que se sienten futbolistas en sus entornos. Será hasta otro lunes que nos leamos…

