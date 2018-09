RESULTADOS: Sorpresas y goleadas en el primer día de la Champions League

Leo Messi ha sido sin duda el jugador que se ha llevado los titulares en el mundo tras su espectacular actuación en el Camp Nou al marcar un triplete en la paliza del Barcelona frente a PSV holandés.

Barcelona ha sido el equipo que más solvente ha pasado su partido, pues en otros encuentros, sobre la hora les sacaron el empate. Uno de ellos fue el Inter de Milán que sobre la hora derrotó al Tottenham.

El argentino Mauro Icardi fue la sensación al marcar un espectacular golazo seguido por el uruguayo Matías Vecino que en el cierre del partido con un cabezazo le dio el triunfo al Inter.

RESULTADOS DE HOY

Barcelona 4-0 PSV

Dortmund 1-0 Brujas

Mónaco 1-2 Atlético de Madrid

Estrella Roja 0-0 Nápoli

Inter de Milán 2-1 Tottenham

Schaalke 04 1-1 Porto

Liverpool 3-2 PSG

Galatasaray 3-0 Lokomotiv

JUEGOS DE MAÑANA

Ajac vs AEK 10.55 amo

Real Madrid vs Roma 1:00 pm

Benfica vs Bayern Munich 1:00 pm

Manchester City vs Lyon 1:00 pm

Shakthar vs Hoffenheim 10:55 am

Valencia vs Juventus 1:00 pm

Viktoria Plzeñ vs CSK Moscú 1:00 pm

Young Boys vs Manchester United 1:00 pm