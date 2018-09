Alba Palacios, la primera mujer transgénero que debuta en el fútbol de España

Alba Palacios se convirtió en la primera mujer transgénero en jugar fútbol profesionalmente, pero antes de llegar ese día histórico en su vida, tuvo que pasar por varios escalones duros de la vida.

Su pasado siempre ha estado ligado al fútbol. A su 24 años militó en el Pozuelo de Alarcón, equipo en el que jugaba con el nombre de Álvaro.

Años después de eso decidió iniciar el tratamiento hormonal, siempre sin renunciar a una de sus pasiones: ser futbolista.

Tras finalizar el tratamiento, Alba relató que fue a ver jugar al Rozas CF (su actual equipo) y tuvo una conversación con el entrenador.

"Fui a ver un amistoso del Las Rozas CF. Me acerqué al entrenador (David Herrero) y le dije: 'Soy una chica trans y me gustaría entrenar con tu equipo'. Fui tan directa que en el primer momento no supo qué decir, pero esa misma noche me llamó y me dijo que contaba conmigo", contó a TVE.

Así fue el debut de Alba Palacios en el fútbol profesional.

Alba debutó en la tercera división el pasado lunes 17 de septiembre como futbolista profesional de España convirtiéndose así en la primera mujer transgénero en disputar un encuentro.

Su nueva faceta con el Rozas CF inició de la mejor forma ya que aparte de estrenarse anotó su primer gol.

A la hora de hacer la anotación, Palacios contó a la televisión española que no sabía qué hacer en ese momento.

"Estaba flotando, cuando metí el gol no sabía dónde meterme, pero lo primero que pensé después de ese mini shock fue celebrarlo con el cuerpo técnico, con mi pareja y la afición", señaló la dama.

Alba Palacios también dijo haber cumplido un sueño porque el fútbol para ella es una de las cosas más importantes de la vida.