Europa League: Arsenal y Sevilla arrancan con goleadas, Milan deja dudas

El Arsenal arrancó su andadura en la Europa League con un plácido triunfo (4-2) sobre el Vorska ucraniano, que confirmó el cartel de favoritos de los de Unai Emery, en una jornada inaugural que dejo muchos goles.

Sevilla, único equipo con cinco títulos de Europa League en su palmarés, regresó a su competición favorita por la puerta grande merced a su goleada 5-1 al Standard de Lieja belga, este jueves en la primera fecha del Grupo J.



El Milan dejó muchas más dudas, tras superar con muchos más apuros de los previstos por 0-1 al modesto Dudelange luxemburgués co gol de Gonzalo Higuain.



El Chelsea, por su parte, de regreso a la Europa League después de su título en 2013, debutó este jueves en Grecia con una victoria ente el PAOK Salónica (1-0) en el Grupo L.



Emilo Izagurre no fue convocado, pero su equipo el Celtic de Glasgow ganó 1-0 al Rosenborg de Noruega con gol de Leigh Griffiths en los minutos finales.



Todos los resultados de la primera jornada de la Europa League:



GRUPO A

AEK Larnaca- Zúrich, 0-1

Ludogorets - Bayer Leverkusen, 2-3



GRUPO B

Celtic - Rosenborg, 1-0

Leipzig - Salzburgo, 2-3



GRUPO C

Copenhague- Zenit, 1-1

Slavia Praga - Girondins, 1-0



GRUPO D

Dinamo Zagreb - Fenerbahce, 4-1

Spartak Trnava - Anderlecht, 1-0



GRUPO E

Arsenal - Vorskla, 4-2

Sporting Lisboa - Qarabag, 2-0



GRUPO F

Dudelange - Milan, 0-1

Olympiacos - Betis, 0-0



GRUPO G

Rapid Viena - Spartak Moscú, 2-0

VILLARREAL - Rangers, 2-2



GRUPO H

Lazio - Apollon, 2-1

Olympique Marsella - Eintracht Frankfurt, 1-2



GRUPO I

Besiktas - Sarpsborg, 3-1

Genk - Malmo, 2-0



GRUPO J

Akhisarspor - Krasnodar, 0-1 (

SEVILLA - Standard Lieja, 5-1



GRUPO K

Dinamo Kiev - Astana, 2-2

Rennes - Jablonec, 2-1



GRUPO L

PAOK - Chelsea, 0-1

Vidi - BATE Borisov, 0-2