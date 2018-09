Panorama de los equipos de la MLS de cara a los playoffs

En la recta final del torneo de la MLS todo se puso candente ya que hay 6 equipos que se juegan la vida para alcanzar la etapa de eliminación del torneo.

Los dos equipos que ya corren con la suerte de haber avanzado a los playoffs son el primer lugar de la tabla Atlanta United y New York Red Bulls que solo esperarían rival.

Por su parte clubes como New York City FC, Sporting Kansas City, Orlando City, Chicago Fire, Minnesota United y Houston Dynamo se encuentran en la pelea por alcanzar los playoffs.

VER LOS PARTIDOS RESTANTES EN LA MLS

Todos ellos deben ganar por obligación y esperar los demás resultados para poder definir los cruces de postemporada. New York City Fc es el equipo que más fácil tiene su panorama ya que ganando avanza.

El club de los hondureños, Houston Dynamo si no consigue ganar en su partido contra Orlando City quedará eliminado del torneo en los Estados Unidos.

Por su parte Atlanta United quiere ganar su partido aunque ya se encuentra en postemporada ya que si logra una victoria asegura descanso en la primera ronda de playoffs.

PARTIDOS 22 SEPTIEMBRE: (HORA HONDUREÑA)

LOS ANGELES FC VS SAN JOSE EARTHQUAKES - 1:30 PM

NEW YORK RED BULLS VS TORONTO FC - 3:00 PM

ATLANTA UNITED VS REAL SALT LAKE - 5:00 PM

COLUMBUS CREW VS COLORADO RAPIIDS - 5:30 PM

MONTREAL IMPACT VS NEW YORK CITY FC - 5:30 PM

NEW ENGLAND REVOLUTION VS CHICAGO FIRE - 5:30 PM

ORLANDO CITY VS HOUSTON DYNAMO - 5:30 PM

MINNESOTA UNITED VS PORTLAND TIMBERS - 6:00 PM