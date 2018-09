Odriozola: "Carvajal antes era mi ejemplo y ahora aprendo cada día de él"

Álvaro Odriozola, lateral derecho guipuzcoano del Real Madrid, declaró este sábado que con su debut con la camiseta blanca ha cumplido "un sueño" y dijo que Dani Carvajal, su competidor por un puesto en el once, antes era su "ejemplo" y ahora aprende cada día de él.

Odriozola debutó en partido oficial con el Real Madrid frente al Espanyol y celebró con victoria su estreno en el estadio Santiago Bernabéu.



"Estoy muy contento de poder debutar. He cumplido un sueño. Siempre soñaba con estos partidos, que son de los que se quedan grabados. Me lo llevo para mí para siempre y estoy contento de sacarlo adelante porque nos hemos quedado con los tres puntos", dijo Odriozola, en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu.



El lateral guipuzcoano dijo que "hay que felicitar al Espanyol porque hizo un partidazo".



"El entrenador ya nos avisó que sería complicado porque el rival juega y eso da más valor al triunfo por sumar los tres puntos", confesó.



Odriozola competirá esta temporada por un puesto en el lateral derecho del Real Madrid con Dani Carvajal, que no estuvo disponible contra el Espanyol debido a unas molestias.



"Esta temporada me la tomo de aprendizaje. Carvajal es de los mejores laterales que hay. Antes era mi ejemplo y ahora aprendo cada día de él. Entre los dos tenemos que aportar y dar el cien por cien por el bien del equipo", concluyó.