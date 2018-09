¡Maradona recurrirá a la FIFA tras su primera derrota en México!

El argentino Diego Armando Maradona salió molesto con el arbitraje luego de la derrota que sufrió Dorados ante Alebrijes (1-0) y aseguró que con uno bueno el partido habría sido ''excepcional''.

''No me gusta hablar de los árbitros, pero con uno bueno el partido habría sido excepcional, porque ambos equipos jugaron un partido bárbaro. Pero siempre tiene que haber alguien que te pincha el globo, ¿no?'', arremetió el 'Diez' tras el encuentro, en la conferencia de prensa.

Maradona calificó al juez central Aldo Cano de ''malo'', ya que según él, este árbitro dejó pasar muchas faltas. ''Dejó pegar mucho. No hizo valer en ningún momento el reglamento''.

Asimismo, el técnico de Dorados se refirió a los incidentes que ocurrieron al finalizar el encuentro, cuando se encaró con el colegiado y ambos planteles mantuvieron una acalorada discusión en el campo.

''Yo no quiero el fútbol violento, yo no quiero lo que pasó después. Los agarrábamos tres contra dos en un contragolpe. Es roja directa, no es amarilla'', dijo.

Por último, Maradona confesó que recurrirá al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hablar sobre el tema. ''Hubo varias patadas alevosas que tenemos que erradicar del fútbol. Yo estoy elaborando un informe para elevar a la FIFA: no se puede fracturar a un colega, no se puede ir con los tapones hacia adelante contra un colega que se gana la vida como te la ganás vos'', cerró.