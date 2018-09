Denuncian que Cristiano Ronaldo se siente perseguido... ¡por la Uefa!

Si bien es cierto Cristiano Ronaldo se encontró con los goles en la Juventus después de su debut, pero no todo anda bien en el portugués.

Leer más: Cristiano Ronaldo no asistirá a la gala de The Best

Diario Marca resalta que allegados al crack portugués apuntan que el futbolista oriundo de Madeira, Portugal, se siente perseguido.

Pero aquí es donde se debe preguntar. ¿Perseguido por quién? la respuesta es, según las fuentes del medio citado: ¡La Uefa!

"Desde que dejó el Real Madrid algo ha cambiado. El cambio de rumbo se inició en Mónaco cuando tres horas antes del inicio de la gala conoció que no había sido el elegido como el mejor por la UEFA. Lo consideró extraño porque se creía ganador", escribe Marca.

El premio finalmente se le otorgó al madridista Luka Modric, excompañero del croata en el conjunto español.

"El siguiente episodio que levanta sospechas en la guardia pretoriana del jugador de la Juventus fue la expulsión no la entiende ni la comparte", sigue explicando el rotativo español.

¡LA HERMOSA HERMANA DE CRISTIANO RONALDO!

Y es que según la fuente de Marca "algunos de los que le rodean hablan de venganza por parte de la UEFA por su ausencia en el principado monegasco, algo que se aleja bastante de la realidad y más cuando examinas cómo fue la jugada y la resolución de la misma, con decisión directa del asistente del área".

Hablan de persecución, que podría quedar ampliada si el lunes no gana el premio The Best, que apunta a Croacia.