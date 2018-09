Karius confiesa: ''Sergio Ramos nunca se disculpó conmigo''

El guardameta alemán Loris Karius se refirió por primera vez sobre el encontronazo que tuvo con Sergio Ramos en la final de Champions en Kiev y aseguró que el capitán del Real Madrid nunca se disculpó.

Karius es recordado por los errores que cometió en dicha final, pero comenta que tras el fuerte choque con Ramos no es una ''excusa'' para que luego haya tenido una pésima actuación.

''Nadie podrá saber nunca la relación que hubo entre las secuelas que sufrí tras el choque y los errores que cometí posteriormente en el campo. No es una excusa, es sólo una explicación'', dijo el ahora portero del Besiktas, en relación a los fallos en los goles de Benzema y Bale.

Asimismo, Karius no sabe si el golpe que recibió de Ramos fue a propósito, pero sí confirmó que tras esa acción sufrió una discapacidad visual.

''No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito. Sólo él lo sabe, pero no es importante. No obstante, nunca se disculpó conmigo. Los reconocimientos que me hicieron mostraron que sufrí una discapacidad visual. En condiciones normales es difícil que hubiera cometido esos errores'', cerró el alemán.