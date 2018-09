La razón por la que Messi no asistirá a la gala del The Best de la FIFA

El delantero argentino Lionel Messi tampoco asistirá este lunes a la gala del premio The Best que ortoga la FIFA al mejor futbolista del año.

Cristiano Ronaldo no asistiría a la gala del premio del The Best de la FIFA

Cuando todo parecía que el '10' azulgrana haría presencia en Londres para dicho evento, lo cierto es que no acudirá a la ceremonia por ''asuntos personales''.

Según confirmpo AS, Messi comunicó a la directiva del Barcelona que no podrá asistir a la gala del The Best por motivos personales sin especificar cuáles.

Cabe señalar que la 'pulga' ni siquiera está nominado para conquistar este galardón, ya que Cristiano Ronaldo, Modric o Salah son los que podrían aduañarse.

De esta manera, ni Messi ni Cristiano estarán presentes para la gala, jugadores que durante los últimos 10 años se llevaron todo.