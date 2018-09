Courtois sobre ausencia de Cristiano y Messi: "Entiendo que algunos no vengan"

El guardameta del Real Madrid y de la selección belga, Thibaut Courtois, disculpó las ausencias en los premios 'The Best' de la FIFA entre las que destacan las de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, y aseguró que lo entiende porque la liga tiene que ser "lo más importante".

Ver fotos: La presentadora de The Best ¿tuvo un pasado con CR7?



"Al final es lo que hay. En dos días hay un partido de liga y eso tiene que ser lo más importante. Viajar dos horas y media aquí teniendo que jugar después no es lo mejor. Entiendo que algunos no vengan, luego depende de cada uno si quiere venir o no, pero se puede entender, no creo que los futbolistas estén hablando de ello", aclaró el belga en declaraciones a los medios españoles desplazados a Londres.



Courtois, ganador del 'The Best' a mejor portero, indicó estar "muy feliz" de jugar en "el mejor club del mundo" y deseó "poder seguir dándole muchas alegrías a los aficionados.



Además, destacó la aparición en el once ideal de la FIFA 2018 de cuatro madridistas y la elección de Luka Modric como mejor jugador.



"Eso dice mucho del equipo, que hay mucha calidad y nosotros hacemos todo los posible por seguir ganando partidos y trofeos. Otros también merecían estar aquí", apuntilló.