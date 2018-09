David Suazo, entre las leyendas invitadas por FIFA para el The Best

David Suazo, como de costumbre en él, ha sido invitado por la FIFA para ser parte de la gala de The Best.

El exartillero hondureño del Inter de Milán y Benfica, es de las leyendas que la Fifa ha elegido para que los represente en este evento.

En sus redes sociales el 'Rey David' realizó una publicación donde aparece una foto con varios excrack mundiales como Cafú, Trezeguet, Seaman, Aimar, Roberto Carlos, Michel Salgado, Diego Forlan, entre otros.

Cabe resaltar que no es primera vez que David Suazo esté en la gala de The Best, pues la pasada fue uno de los presentadores de lujo donde le otorgó un premio a Lionel Messi.