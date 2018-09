Perú recompensada con el premio 'The Best' a mejor la afición

La hinchada de Perú fue recompensada este lunes con el premio 'The Best de la FIFA a la mejor afición, por su actuación en el pasado Mundial de Rusia.

Cerca de 40.000 aficionados de Perú animaron y colorearon las calles de Rusia en la pasada Copa del Mundo, en la que su equipo no pudo pasar de la fase de grupos.



Los peruanos se impusieron a las aficiones de Japón y Senegal, reconocidas por su limpieza y educación en el Mundial, y al hincha chileno Sebastián Carrera, que recorrió 1.500 kilómetros para ver solo en la grada a su equipo.



"Estamos encantados de estar aquí. Gracias a la organización por este premio, gracias a todos nuestros aficionados, sobre todo a los que estuvieron en Perú", indicó uno de los portavoces de los aficionados peruanos desplazados a la ceremonia celebrada en Londres.



"Este premio es para todos los peruanos. Especialmente a los aficionados de la selección que han hecho todo esto posible. A nuestras familias, que siempre creyeron en nosotros, a todos los grupos de peruanos, muchas gracias", agregó.