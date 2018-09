El holandés Lennart Thy gana el premio al Juego Limpio de la gala The Best

El futbolista holandés Lennart Thy ha ganado este lunes el premio al Juego Limpio en la gala The Best que organiza la FIFA para elegir a los mejores de la pasada temporada.

El jugador del Venlo donó sangre para contribuir a la curación de un enfermo de leucemia, ya que había una similitud en el ADN de ambos, algo poco frecuente.



Por ese motivo no pudo asistir a un partido de su equipo contra el PSV Eindhoven en el pasado mes de marzo.



El Venlo anunció entonces en su página web que Thy no iba a jugar dicho encuentro porque estaba "salvando un vida".