VIDEO: Hijo de Marcelo hace un caño a Seedorf en el premio The Best  

Luka Modric, ganó su primer premio The Best, pero muchas de las mirada se las llevó el hijo de Marcelo en la previa tras hacer una caño a Clarence Seedorf.

El pequeño Enzo Viera, mientras su papá concedía una entrevista se puso a jugar con el holandés y le hizo un hermoso túnel que dejo sorprendido al propio Seedorf.

Un poco avergonzado por el momento el exMilan se le fue encima , queriendo disimular la gran acción que le hizo el pequeñín.

Marcelo quedo en el once ideal y donde el Real Madrid arraso con casi todos los premios en la gala del The Best.