Todos los ganadores de los Premios The Best 2018  

Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y el croata Luka Modric aspiraban a recibir el lunes en Londres el Trofeo FIFA a jugador del año, un galardón que podría servir como indicativo para el Balón de Oro, pero solo este último pudo hacerse del distintivo.

En categoría de mejor entrenador, en cambio, son dos franceses que estaban colocados para recibirlo; el campeón del mundo Didier Deschamps, y el campeón de Europa Zinedine Zidane. El tercer técnico candidato era el también croata Zlatko Dalic.

En la categoría a mejor jugadora figuraban entre las finalistas la brasileña Marta, del Orlando Pride.

Ante ello, diez eran los candidatos al Premio Puskas al mejor gol del año, entre ellos el galés del Real Madrid Gareth Bale, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, y los astros Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Finalmente estos fueron los ganadores en las diferentes categorías, de los Premios The Best de la FIFA que se entregaron este lunes en una ceremonia celebrada en Londres:



Mejor jugador: Luka Modric (CRO/Real Madrid)

Mejor portero: Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid, ex del Chelsea

Mejor jugadora: Marta (BRA/Orlando Pride)

Mejor entrenador de equipo masculino: Didier Deschamps (FRA/Francia)

Mejor entrenador de fútbol femenino: Reynald Pedros (FRA/Lyon)

Trofeo Puskas al mejor gol: Mohamed Salah (Liverpool)

Mejor afición: Hinchas de la selección de Perú

XI Mundial del FIFPro: David de Gea - Dani Alves, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo - N´Golo Kante, Luka Modric, Eden Hazard - Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.