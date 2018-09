Valverde sobre The Best: "El mejor es Messi y no estaba"  

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró crítico con los premios individuales y lamentó que el fútbol "cada vez más" sea un "show business" en el que cada gala se ha convertido en un "autohomenaje" con "mucho ruido mediático".

Te puede interesar:Neymar: El mundo del fútbol le da la espalda; ningún voto recibido en The Best



En la rueda de prensa previa al encuentro liguero contra el Leganés, la designación del croata del Real Madrid Luka Modric como mejor jugador del curso pasado en la gala 'The Best' de la FIFA eclipsó el próximo compromiso del Barcelona.

Reiteró Valverde que "el mejor jugador del mundo" es, en su opinión, el argentino Lionel Messi, si bien reconoció que el centrocampista balcánico es un "gran jugador".



En cualquier caso, se mostró escéptico con los títulos individuales: "Antes no había tantos premios ni tanta prensa. Cada gala se ha convertido en un autohomenaje, hay mucho ruido mediático. Esto es un deporte, pero cada vez más es un 'show business'"

Más allá de los premios de la FIFA, el videoarbitraje fue otro de los protagonistas de la comparecencia después de la expulsión de Clement Lenglet en el último encuentro liguero contra el Girona.



En este sentido, analizó que el VAR tiene sus aspectos positivos y negativos, y puntualizó que "está para cubrir grandes polémicas como un fuera de juego o un gol inexistente", aunque señaló que "otras jugadas también pueden tener la misma incidencia".



"Estamos en unos periodos iniciales del VAR. Cuando hay una cosa nueva todo tiende a ajustarse, pero creo que la polémica no se acabará del todo", reiteró.



En éstas, el partido contra el Leganés en Butarque quedó en un segundo plano. Y eso que Valverde alertó de las dificultades de su rival, a pesar de haber sumado un punto en las primeras cinco jornadas ligueras.



"Son equipos que están siempre ordenados, que parten de una situación de orden táctico y, a partir de ahí, te puede sorprender a la contra. Está tirando la presión alta en algunos momentos. En casa, juega con bastante entusiasmo y ha jugado bien, a pesar de que todavía no ha ganado", analizó.



Con vistas a los próximos partidos, Valverde dejó entrever que estudiará realizar rotaciones en cualquiera de las líneas, también en la delantera, donde Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé han sido titulares en todos los partidos jugados hasta la fecha.



Entre los futbolistas que pueden tener su oportunidad, Valverde se refirió a Munir y Thomas Vermaelen. Sobre el belga, que todavía no ha debutado esta temporada, dijo que tendrá su oportunidad.