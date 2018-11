Don Garber, comisionado de la MLS confirma la llegada del Tata Martino a México

Luego de tantos meses ya es oficial que el técnico argentino Gerardo Martno será el nuevo entrenador de la selección de México que se hará cargo de los aztecas en el proceso rumbo al proceso para el Mundial de Catar 2022. El comisionado Don Garber de la Major League Soccer confirmó el acuerdo entre Martino y la FMF.

Al ser cuestionarle sobre Marino, Garber felicitó a la Federación Mexicana de Fútbol por el gran esfuerzo que hicieron por hacerse de los servicios del argentino que también fue deseado por los federativos de su país natal, pero el técnico se decidió por México.

"Bien por la FMF, estoy muy cercano a ellos, con Enrique (Bonilla) y Yon (De Luisa), hicieron un esfuerzo agresivo para tener al Tata, quien por cierto antes de estar en la MLS tal vez no hubiera estado en el radar de la selección mexicana", confesó Don a los medios de comunicación en Estados Unidos.

Además el comisionado agregó: "Quiero al Tata y le deseo lo mejor. Me sentí decepcionado que no fueran capaces de volverlo a contratar (Atlanta United), pero sé que no fue otra cosa más que él está listo para otro reto".

También Don Gaber mencionó que se encuentra triste tras la salida de Martino de la MLS y declaró que hará falta un técnico con la calidad y profesionalismo con el que trabajó Gerardo en Atlanta United.