La prensa española pide a gritos la vuelta de Casillas a la selección

Los últimos errores de David De Gea con la selección de España agotaron la paciencia de su propia prensa y piden la vuelta de Iker Casillas.

Diarios como Marca, AS y Mundo Deportivo han hecho eco de los 'fiascos' que ha cometido el arquero del Manchester United y no lo quieren más en el equipo español.



Titulares como "De Gea desespera en España" o "La calidad de la portería ha bajado porque Casillas era mejor que De Gea" se han robado las tapas de los periódicos más reconocidos de España tras la derrota ante Croacia en la Liga de Naciones.



Iker Casillas ante está situación declaró para el canal Vamos de Movistar "si me llama el Madrid o la selección, yo volvería", afirmando que sueña con volver a vestir los colores de la 'Roja'.



Con esto queda abierto el debate en la portería de la selección española y una posible vuelta de Casillas al equipo Nacional tras disputar si último partido en 2016.