Rueda quiere apagar el incendio en Chile y pone en la mira a Honduras

El entrenador de la Selección de Chile, Reinaldo Rueda, está en el ojo de la tormenta tras caer ante Costa Rica en un amistoso y la prensa no lo perdona. Sin perder la calma aceptó la culpabilidad y se enfoca en mejorar contra Honduras.

“Hay que asimilar la derrota y el mal comportamiento”, dijo tajante el adiestrador colombiano, haciendo hincapié también en que “está muy claro que no hicimos un buen juego”.

Ver: LA PRENSA CHILENA PIDE LA CABEZA DE RUEDA

“Nos faltó esa chispa para no jugar a lo que ellos querían que jugáremos. Ellos son fuertes en juego aéreo y Johnny tuvo que hacer muchos saques largos, que no es nuestro fuerte… Fue el pecado que cometimos y no lo jugamos bien”, contó tras el final del partido.

Pese a esto, el entrenador valoró lo mostrado sobre el final, donde estuvieron cerca de alcanzar la igualdad”por la vergüenza, el carácter de reaccionar”, aunque explicó que ese intentar remontar provocó que “cometimos errores”.

Ahora Chile se enfrenta el martes ante Honduras que anoche derrotó a Panamá y Rueda sabe que tienen que hacer un partido diferente para convencer a los aficionados y prensa de su país.

Ver: ASÍ FUE EL TRIUNFO DE HONDURAS ANTE PANAMÁ

"Queríamos recuperar a la afición, ya que hace más de un año que no jugábamos en Chile y este grupo venía de no clasificar un Mundial. Hay que reencantar al hincha y ya se viene un nuevo juego ante Honduras”, sentencia.

Rueda vive una polémica con la estrella del Manchester United, Alexis Sánchez. "Es un conflicto grande en el que estamos. Le he estado diciendo a Alexis que no tiene que demostrarle nada a nadie y menos a mí. Él no puede resolver un tema colectivo con una individualidad", cerró el colombiano.