La utilería de la selección de México se traslada en un camión de carga hacia Mendoza

La selección de México realizó su viaje desde Córdoba a Mendoza para enfrentarse a Argentina en el último partido de ambops combinados en el año 2018. La nota se dio cuando el cuerpo de utilería recibió la noticia del transporte que le facilitó la Federación Argentina para llevar la utilería de los aztecas.

En la llegada de México, la selección no pudo realizar su primer entrenamiento debido a que las maletas de los jugadores no habían arribado a suelo sudamericano y en la mañana del lunes el periodista Rubén Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter el camión austero en el que se trasladó el equipaje de los mexicanos.

“Estamos mal por la burla que le han hecho al vehículo de trabajo, que le da de comer a dos familias. No es por nada, pero no me gustó porque es mi herramienta de trabajo y la verdad voy arreglando de a poco y como puedo, hasta que pueda comprarme algo más nuevo”, dijo el conductor del vehículo tras los señalamientos de los aztecas.

Cabe recordar que el partido entre Argentina y México se juega el 20 de noviembre a las 6:00 de la tarde hora hondureña en el estadio Malvinas Argentinas en la ciudad de Mendoza.