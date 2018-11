Josef Martínez confiesa que es aficionado del Real Madrid

Son pocos los futbolistas que confiesan públicamente que equipo apoyan, Josef Martínez se atrevió y en una entrevista publicada en el diario español AS confesó que es seguidor del Real Madrid de la liga española y de los jugadores que marcaron época con el club blanco.

“Yo soy hincha del Real Madrid, en gran parte por Iker Casillas y por el brasileño Ronaldo, pero no miro todos los partidos”, redactó Josef Martínez en una entrevista al portal web The Players Tribune.

Una de las partes más conmovedoras de la carta de Josef fue cuando recordó su niñez en Venezuela y los sacrificios que hacía para poder comer. Además cuenta que caminaba más de cuatro horas para poder visitar a sus familiares.

“Cuando tenía nueve años, me uní a un programa de fútbol llamado Centro Ítalo. El club estaba lejos de casa, entonces a veces me llevaban o me subía al autobús. Pero había días (cuando hacía frío en invierno, y la gente no venía a la bodega y el dinero no sobraba), donde tenía que tomar una decisión después del entrenamiento: comprar comida y agua, o comprar un boleto de autobús. Si no comía, me iba a dormir con hambre porque todos en mi casa ya se habían ido a la cama; pero si no compraba el boleto, tenía que caminar tres o cuatro horas sólo para llegar a la casa”, escribió Josef.

Actualmente Josef es una de las figuras más grandes en la MLS, el venezolano se ganó la Bota de Oro de la MLS al anotar 30 goles en la temporada regular de la Major League Soccer. Su increíble temporada hizo que grandes clubes de Europa se interesen en sus servicios.