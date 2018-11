Revolución: Thiago Motta y su insólito 11 titular que pretende en el fútbol

Thiago Motta, entrenador de la Sub-19 del PSG, habló para La Gazzetta dello Sport de su filosofía futbolística y de la intención de revolucionar el fútbol con una insólita formación: 2-7-2.

''No me gustan los números relacionados con los sistemas, pueden ser mentirosos, ya que el fútbol no es un futbolín y los movimientos cuentan. Puedes ser súper ofensivo con un 5-3-2 y muy defensivo con un 4-3-3, depende de las cualidades de los jugadores y de su actitud'', comenzó diciendo el italiano.

''La semana pasada jugamos un partido con dos laterales que la temporada pasada tenían el dorsal 9 y el 10. El equipo se puede leer de izquierda a derecha... ¿qué dice si jugamos con un 2-7-2?'', le pregunta Motta a la periodista y esta le responde que jugaría con 12, pero Motta dice que ''no, el portero cuenta en esos siete del centro del campo. Para mí el atacante es el primer defensor y el portero el primer atacante. El portero comienza el juego con sus pies y los puntas la defensa con su presión para recuperar el balón''.

Por último, Motta aseguró que el equipo que más se acerca a su idea de juego es el Manchester City.

''El Manchester City de Guardiola cuando enfrentó al United marcó después de dar 44 pases, incluso se lo enseñé a mis hijos. Mi equipo en la Youth League logró un gol tras 16 pases, pero aún estamos muy lejos'', cerró.