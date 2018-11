¡Bombazo! Usain Bolt podría fichar por los Dorados de México

La llegada de Diego Armando Maradona a Dorados de Sinaloa, ha lanzado al equipo al radar deportivo del mundo.

Tanto es así que la prensa de México maneja en sus informaciones que el equipo de Culiacán puede fichar al medallista olímpico Usain Bolt.



“Usain Bolt es un referente mundial del deporte. En su momento, si existe esa posibilidad, se analizará”, afirmó Antonio Núñez presidente de los Dorados en una entrevista para 'medio tiempo' de México.



El ex atleta estuvo en el Coast Mariners de Australia desde agosto hasta noviembre y no desea terminar su corta carrera de futbolista sin probar suerte en otro lugar.



Con el equipo australiano disputó tres partidos donde logró anotar dos goles generando grandes comentarios a nivel mundial.



En los próximos días se conocerá si el jamaiquino de 32 años ficha por los Dorados aunque no es la única oferta que tiene ya que podría ser compañero de Robinho en el Sivasspor turco.