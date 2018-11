Batistuta: "A Higuaín se le pasó la hora y ahora es la de Icardi"

Sin duda que Gabriel Omar Batistita es una voz autorizada para hablar de la selección Argentina y más cuando se trata de hacer goles.

En el programa radial Perros de la Calle, habló acerca de la situación que vive la albiceleste en la actualidad con los '9' y su respuesta fue muy contundente.



"Icardi me parece un buen jugador y me parece que está bueno que haya hecho un gol, que hace rato que no había hecho goles", aseguró 'Batigol' sobre la primera anotación del delantero del Inter con la camisa de Argentina.



En cuanto a quien debe ser titular en la delantera y sobre el momento de Gonzalo Higuaín con la selección, "Argentina está bien ahí. Hasta el Mundial lo tenía a Higuaín, que para mí merecía jugar por la experiencia y porque no era menos que Icardi. Ahora se le pasó la hora y le toca a Icardi", cerró.