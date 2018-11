Boca Juniors no podrá celebrar en La Bombonera si gana la Copa Libertadores

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este viernes la clausura de La Bombonera por exceso de público durante la práctica abierta que realizó Boca Juniors, a un día de la gran final ante River Plate por la Copa Libertadores.

Sobre este hecho el presidente de Boca hablo lo siguiente "Acabo de leer el acta de clausura del estadio. Fue por exceso de gente en las escaleras, que son salidas de emergencia, y en los accesos a las tribunas Norte y Sur (las populares). Dice que había más gente de lo que estaba habilitada. La verdad que no sé como la cuentan, pero bueno", apuntó Angelici.

"Había más gente que la indicada", sostuvo. "Quedaron muchos hinchas afuera, nos hemos excedido y nos han clausurado el estadio. Veremos si podemos hacer algún descargo para pedir el levantamiento de la clausura".

En caso de que Boca no logra revertir esta medida no sólo no podrá celebrar el sábado si consigue su séptima Copa Libertadores, sino que tampoco podrá recibir al Atlético de Tucumán en La Bombonera el próximo 9 de diciembre por la Superliga argentina algo que no tiene comento a la afición de Boca.

Boca Juniors tiene previsto celebrar la coronación en caso de salir campeón de la Copa Libertadores en su estadio pero en caso que no se logre levantar la sanción los dirigentes ya trabajan para buscar un lugar estratégico en la ciudad.

River y Boca se enfrentan este sábado a partir de las 2 de la tarde para definir al campeón de la Libertadores.