Rosalinda Sánchez acusa de violencia a jugador mexicano Lugiani Gallardo

Rosalinda Sánchez es la actual esposa del jugador mexicano Luigiani Gallardo quien actualmente juega en Pretoria University Football Club de Sudáfrica.

Rosalinda destapó uno de los más sonados escándalos en la actualidad en México ya que acusó a través de redes sociales a su esposo de violencia y maltrato.

"Literal, un patán. Tuvo que darme hospedaje la embajada en Sudáfrica porque me corrió tal cual, patán. Gracias a la embajada pude regresar sana y entera a mi país después del maltrato que me dio físico y emocional", publicó la víctima en su Twitter.

"Después de ser un mantenido por mí, de yo pagarte tu vuelo para irte a Sudáfrica resulta que te atreves a correrme, maltratarme y a dejarme en plena avenida sin llaves ni nada en medio de Sudáfrica, eso es no tener vergüenza…", agregó.

"Estaba asustada y no sabía qué hacer, sólo pude ir a la embajada, tenía miedo. La embajada (personal) me llevó a la casa donde vive para recoger mis cosas y me dio refugio", relató en Sudáfrica.

"Estoy muy asustada, porque incluso cuando jugó en México para el Zacatepec fue muy violento conmigo y me hizo perder a mi bebé cuando estaba embarazada", dijo Sánchez.

Luigiani jugó en el América, Estudiantes Tecos y Necaxa. Además fue parte de la selección de fútbol de playa de México, luego pasó al Zacatepec.